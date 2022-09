Appel à la grève : des perturbations dans les écoles du Poitou ce jeudi 29 septembre

En raison d’un appel à la grève national, ce jeudi 29 septembre 2022, quelques perturbations sont à prévoir dans le Poitou et notamment pour l'accueil scolaire et périscolaire.

Plusieurs organisations syndicales appellent à la grève ce jeudi 29 septembre, pour une hausse des salaires ou encore pour dire non à la réforme des retraites. Des perturbations sont à prévoir dans les transports, écoles, cantines et services périscolaires de la Vienne et des Deux-Sèvres.

Les principales difficultés sont attendues dans les écoles, pour l'accueil scolaire, périscolaire et le service de restauration. La Ville de Poitiers assure un permanence téléphonique au 05 49 41 92 00, à partir de 8h30 ce jeudi.

Ecoles fermées, services de restauration perturbés

Quatre écoles maternelles restent fermées : l'école maternelle Porte de Paris, l'école maternelle Marcel Pagnol, l'école maternelle Montmidi et l'école maternelle Pasteur.

D'autres établissements seront ouverts sans accueil périscolaire de la journée et sans service de restauration du midi. Il s'agit des écoles maternelles Charles Perrault, des Minimes, Tony Lainé, Petit Tour, Alphonse Daudet et Condorcet ainsi que de l'école élémentaire Coligny.

Certaines écoles ouvertes demandent aux familles de fournir un pique-nique pour le déjeuner du midi. La liste complète des perturbations dans les écoles de Poitiers est à retrouver sur le site de la Ville.

A Niort, l'école maternelle et élémentaire Jean Zay reste fermée. A Emile Zola, la restauration et le temps de garderie ne seront pas assurés.

Pour les élèves de l'école maternelle et élémentaire Jean Jaurès, il est possible pour les familles de fournir un pique-nique mais certaines heures de garderie ne seront pas assurées.

Service de restauration en revanche maintenu pour l'école Jean Macé. La liste complète des perturbation dans les écoles de Niort est à retrouver sur le site de la Ville.

Un TER sur six

Pas de perturbation à prévoir sur les réseaux de bus de la TAN, ni chez Vitalis. Sur les rails, un TER sur six devrait circuler et un Intercités sur deux.

Les manifestations

Des manifestations sont organisées : à Châtellerault à 10 heures au Kiosque, à Niort à partir de 11 heures place de la Brèche, à Thouars 11 heures aussi place Flandres Dunkerque, à Bressuire devant la sous préfecture à 14 heures et enfin à Poitiers départ à 14h30 de la Porte de Paris.