Appel à la grève : le point sur les perturbations attendues ce jeudi en Provence

Ce jeudi, jour de grève et de manifestation nationale et interprofessionnelle pour le pouvoir d'achat, plusieurs perturbations sont à prévoir en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moins de trains régionaux, moins de bus, des écoles fermées et des services publics perturbés.

La CGT revendique une près de 200 rassemblements partout en France, notamment en Provence ce jeudi. La grève, lancée par plusieurs syndicats pour réclamer plus de pouvoir d'achat et s'opposer à la forme des retraite, aura un impact sur votre journée : moins de trains et des écoles fermées notamment. France Bleu Provence fait le point.

300 écoles fermées dans les Bouches-du-Rhône

300 écoles sont fermées ce jeudi dans les Bouches-du-Rhône, selon le SNUIPP, syndicat majoritaire du premier degré. A Marseille, une soixantaine de cantines sont totalement fermées et sans accueil pour les élèves. Les parents doivent donc s'organiser pour récupérer leurs enfants à 11h30 et les ramener à 13h30.

Il n'y aura pas de repas chaud non plus dans 130 cantines, mais la mairie organise un service minimum d'accueil. Les élèves mangeront un pique-nique préparé par les parents. Au total à Marseille, 200 cantines impactées sur les 470 écoles. Près de la moitié des crèches et haltes garderie sont fermées totalement ou partiellement

A Toulon, la ville annonce 26% de grévistes. 18 écoles touchées sur 84. Enfin à Aix-en-Provence, même tendance. Il n'y aura ni garderie, ni cantine, ni étude surveillée dans 15 écoles sur 75. Quinze autres établissements sont privés de cantine.

Transports en commun ralentis

Il y aura moins de trains régionaux de jeudi, en moyenne 6 sur 10 en circulation. Moins de cars scolaires également et des réseaux de bus plus ou moins perturbés en ville. Comptez moins de rames de métro et tramway à Marseille.

Partout des services publics fermés ou perturbés à la Poste, la Caf ou Pôle Emploi. Trois rassemblements principaux ce matin : à Marseille, 10 heures aux Réformés. A Toulon 10h30, place de la Liberté et à la même heure à la sous-préfecture de Draguignan.