Appel à la mobilisation dans les hôpitaux d’Annecy et de Thonon pour dénoncer l’obligation vaccinale

Vingt-quatre heures avant l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 (15 septembre) pour le personnel des hôpitaux, la CGT appelle à plusieurs rassemblements à Thonon et Annecy. Dans un tract diffusé au sein des hôpitaux du Léman, le syndicat demande l’abrogation de "l’obligation vaccinale pour les personnels médicaux et paramédicaux" ainsi que l’annulation des "mesures de suspension du contrat de travail" pour les salariés qui n’auront pas, à compter de mercredi, le schéma vaccinale complet.

Journée d’action ce mardi dans plusieurs hôpitaux de Haute-Savoie :

Au Centre hospitalier Annecy Genevois, rassemblement à partir de 11 heures sur le parvis de l’hôpital puis manifestation jusqu’au siège de l’ARS à Annecy où une délégation sera reçue

Aux Hôpitaux du Léman à Thonon, rassemblement à partir de 7 heures sur le parvis de l’hôpital

Surestimé ?

Au Change (Centre hospitalier Annecy Genevois), la CGT affirme que "10% du personnel ne se fera pas vacciner" (soignants et agents travaillant dans la santé et dans le médico-social, Ndlr). Un chiffre contesté par la direction de l’hôpital. "C’est largement surestimé", affirme une cadre de l’hôpital annécien. Mercredi, plusieurs dizaines de soignants opposés à la vaccination seront suspendus. C'est le cas de Lydie, infirmière au Change et 30 années de métier derrière elle. "On est mis sur le banc des accusés", regrette-t-elle. Face à cette situation, "certaines personnes sont déjà parties", poursuit la déléguée syndicale du Change. "L’obligation vaccinale est la goutte d’eau qui fait déborder le vase."

Je ne pensais jamais pouvoir être suspendue pour autre chose qu'une faute grave." - Lydie, infirmière au Change à Annecy

Écoutez le témoignage de Lydie, infirmière au Change à Annecy. Elle refuse la vaccination et sera suspendue à compter de ce mercredi. Copier

"Catastrophe sanitaire"

Avec ces départs des personnels refusant l’obligation vaccinale, la CGT craint une "nouvelle catastrophe sanitaire". À Annecy, comme à Thonon, les hôpitaux sont déjà en sous-effectif. "La situation est déjà très tendue, insiste le syndicat. Les équipes sont très fatiguées (…) nous n'avons pas besoin de personnels suspendus mais au contraire de recrutement massifs."

On est déjà en sous-effectif (...) à Annecy, il y a déjà eu des reports de dialyses" - Angélique Neutens, CGT du Centre hospitalier Annecy Genevois

ÉCOUTEZ Angélique Neutens, déléguée CGT du Centre hospitalier Annecy Genevois. Copier

Hôpitaux, soignants libéraux, maisons de retraite, pompiers, ambulanciers, aides à domicile... l'obligation vaccinale contre la Covid-19 qui entre en vigueur ce mercredi 15 septembre concerne plus de 2,7 millions de personnes.