Appel à la mobilisation des "gilets jaunes" ce samedi : où en est le mouvement ?

Plusieurs appels à la mobilisation des Gilets jaunes ont été lancés pour ce samedi 12 septembre. En plus de leur revendications habituelles, s'ajoute celle de la dénonciation d'une "dictature sanitaire", notamment à cause du port du masque. Près de deux ans après l'Acte I, où en est le mouvement ?

C'était le 17 novembre 2018, partout en France des hommes et des femmes, vêtus d'un gilet jaune, se réunissaient pour bloquer des sites, et notamment des rond-points. A l'origine, ces actions étaient motivées par la contestation des hausses des taxes sur l'essence. Le mouvement durera 50 semaines et aura considérablement muté prenant à son compte de nombreuses autres revendications.

Petit à petit, le mouvement s'est essoufflé notamment à cause de l'absence d'un leader qui puisse rassembler la diversité des Gilets jaunes. Et l'épidémie de coronavirus a continué de le mettre en sourdine. Presque deux ans après "l'acte I", le mouvement tente de repartir ce samedi.

Un appel lancé par Jérôme Rodrigues

Jérôme Rodrigues, Gilet jaune médiatique qui avait été grièvement blessé à un oeil lors d'une manifestation, a lancé un appel à manifester samedi 12 septembre à Paris. Dans un texte publié sur Facebook, le Gilet jaune explique : "Depuis maintenant deux ans, nous, citoyens en colère portant un gilet jaune tentons de dénoncer, l’ensemble des injustices, à la fois sociales et fiscales qui ne cessent de croître dans le quotidien des citoyens vivant en France".

Il poursuit en dénonçant une "répression gouvernementale sans limites, construite autour de lois liberticides, de violences gouvernementales utilisant les forces de l’ordre pour mutiler, éborgner et réduire au silence toute forme de contestation par la peur".

L'appel lancé par Jérôme Rodrigues n'est pas ambigu. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux il appelle à "une désobéissance civile" et recommande aux manifestant qui se réuniront samedi de refuser la présentation de leur carte d'identité en cas de contrôle.

Le retour des importantes mobilisations des Gilets jaunes ?

Trop tôt pour le dire, mais il y a tout de même des signes. "La mobilisation n'a plus la même ampleur, mais certains groupes locaux sont toujours actifs", explique le chercheur en sciences sociales Loïc Bonin du centre Maurice-Halbwachs, qui a travaillé dans un collectif de 80 chercheurs pour étudier le mouvement des Gilets jaunes.

"A la veille de cette mobilisation prévue samedi, on note un regain de participation potentielle. Des groupes qui s'organisent pour se rendre à Paris ou dans les grandes villes. On observe également un retour de certaines personnes qui n'étaient plus actives ces derniers mois" analyse-t-il. Selon Loïc Bonin, il est tout à fait probable que l'on assiste samedi à nouveau à des occupations de ronds-points et de péages.

Le contexte sanitaire peut-il renforcer le mouvement ?

On a beaucoup parlé d'eux pendant le confinement, ceux qui étaient en "première ligne" dans la lutte contre l'épidémie. Ces métiers, d'habitude peu mis en lumière, mais dont on a beaucoup parlé pendant la phase dure de l'épidémie. Les caissiers, les assistants à domicile, les routiers, etc. Dans leur étude du mouvement, les chercheurs ont pu établir que 40% des femmes appartenant au mouvement des Gilets jaunes, travaillent dans le secteur du "Care", c'est-à-dire les métiers du soin à la personne.

"Ce sont des femmes qui doivent supporter un travail physiquement pénible, avec une charge affective énorme et pour des rémunérations très basses. Et c'est cette partie de la population, très représentée chez les Gilets jaunes, qui s'est retrouvée en première ligne pendant le confinement" explique Loïc Bonin. Le chercheur estime qu'il est probable que "leur colère ait été renforcée par la crise sanitaire" et puisse avoir un effet mobilisateur pour la reprise du mouvement.

Idem chez les hommes, où 30% des Gilets jaunes appartiennent à la catégorie des ouvriers, dont une part importantes de routiers, de chauffeurs logistiques, etc. Eux aussi n'ont pas cessé de travailler pendant le confinement et ont "une vision beaucoup plus claire sur leur position dans la société" estime Loïc Bonin.

D'autant plus que les conséquences économiques de l'épidémie ont creusé encore plus les budgets de ces foyers modestes, alors que l'amélioration du pouvoir d'achat est une des principales revendications du mouvement.

Convergence avec les anti-masques ?

C'est une nouveauté, dans son appel à la mobilisation, Jérôme Rodrigues dénonce une "répression désormais renforcée par la mise en place d'une dictature sanitaire" qui selon lui vise "à contraindre chaque jour un peu plus la parole et la vie des citoyens".

Alors que les "anti-masques" ont organisé des manifestations ces derniers jours pour dénoncer une répression similaire, samedi pourrait marquer le début d'une convergence des luttes. Même si les premières études sociologiques montrent d'importantes différences entre les deux groupes : des gilets jaunes plutôt jeunes et appartenant aux classes populaires et des anti-masques au contraire plutôt âgés et ayant un niveau d'éducation assez haut.

Pour Loïc Bonin, il est trop tôt pour savoir si une convergence entre les deux mouvements est possible. D'autant plus que l'on commence à peine à entrevoir qui sont ces "anti-masques". Mais il sera tout de même "intéressant d'observer samedi si les Gilets jaunes refuseront consciemment de porter le masque pour protester, alors qu'ils ont plutôt tendance à en porter, pour se protéger des gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre lors des répressions", note le chercheur.

Plusieurs manifestations interdites à Paris

Si on ignore encore quelle sera l'ampleur de la manifestation ce samedi, la préfecture de Police de Paris a d'ores et déjà réagi. Trois arrêtés d'interdiction de rassemblements et manifestations ont été pris, "au vu des risques de troubles à l'ordre public".

Plusieurs secteurs de la capitale seront alors interdits "à tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes" indique un communiqué de la préfecture. Ces arrêtés entrent en vigueur ce vendredi à 18h et concernent toute la journée de samedi. Une portion des Champs-Elysées, la place de la Concorde, les secteurs de l'Assemblée nationale, de l'Elysée, de Matignon ou encore le Trocadéro et le Champs de Mars, sont concernés.

La préfecture justifie également l'interdiction de manifestation par le rassemblement de "nombreuses personnes sans que les déclarants puissent garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale". Mêmes raisons, mêmes conséquences : l'autre rassemblement de grande ampleur annoncé à Toulouse a également été interdit par le préfet, là aussi pour des raisons sanitaires.