Appel à la prudence de la préfecture maritime de la Manche après plusieurs sauvetages en mer

Plusieurs opérations de remorquages et d'assistance en mer, sans gravité, ont eu lieu ce jeudi 14 juillet tout au long des côtes de la Manche. La préfecture maritime de la Manche-Mer du Nord appelle donc les plaisanciers à la vigilance et à la rigueur.

Un véliplanchiste héliporté au large de Jullouville, près de Granville. Un membre de l'équipage d'un voilier blessé au large des îles de Chausey, secouru par une vedette des douanes de Pléville le Pelley. Voilà deux des multiples interventions, en plus des remorquages et des assistances sans gravité qui ont eu lieu ce jeudi 14 juillet dans la Manche. Alors, la préfecture maritime de la Manche et mer du Nord appelle à la vigilance et à la rigueur.

Sur leur compte Twitter, les services de l'état demandent donc aux plaisanciers qui prennent la mer de bien vérifier leur matériel et de faire le plein de carburant avant de partir en mer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Par ailleurs, sur le littoral, des opérations de prévention vont être organisées pour sensibiliser les vacanciers, promeneurs et pêcheurs à pied aux risques d'isolement par la marée notamment.

