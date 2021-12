Appel à la solidarité pour une habitante de St Pierre d'Oléron, qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

Un élan de solidarité s'organise pour aider une habitante de St Pierre d'Oléron. Le 30 novembre dernier, sa maison est partie en fumée, 3 de ses petits chiens sont morts. Ses voisins du hameau d'Arceau se mobilisent pour elle et lancent une cagnotte en ligne.

Ils s'unissent pour aider une de leur voisine. A St Pierre d'Oléron, les membres du hameau d'Arceau se mobilisent pour épauler Sandrine. Le 30 novembre dernier, elle est au travail, quand un incendie ravage sa maison. Elle perd tout et surtout trois de ses petits chiens, un seul a pu être sorti des flammes in extremis, mais il est blessé. Elle est aujourd'hui encore sous le choc évidemment...

Elle n'a même plus une assiette

Une situation qui a ému ses voisins, à l'image de Marc Guévréguian. Il est président de l'association du hameau d'Arceau ( qui a donné 200 euros) et il a lancé une cagnotte leetchi pour l'aider. "C'était une évidence pour nous. L'idée, c'est qu'elle puisse avoir le maximum pour reconstruire sa vie, elle n'a même plus une assiette actuellement". Un élan de solidarité encore plus nécessaire avec "l'hiver qui est quasiment là".

Marc Guévréguian a eu Sandrine au téléphone ce jeudi matin. "Elle est très émue de la mobilisation autour d'elle. Mais les mots sont difficiles, elle est en pleine douleur, les deux pieds dedans." "Sans notre aide à tous, elle ne pourra pas s'en sortir" conclue-t-il.

Si vous voulez aider Sandrine, il y a donc la cagnotte leetchi Solidaires pour Sandrine Foussier. Sinon, si vous avez de la vaisselle, des vêtements, vous pouvez contacter France Bleu la Rochelle au 05 46 35 17 17 ou bleularochelle@radiofrance.com, nous vous mettrons en relation.