Appel à la vigilance avant les fortes températures attendues dans le Gard

Toute utilisation du feu en forêt reste interdite dans le Gard jusqu'au 15 septembre. Interdiction de faire des barbecues, de fumer, de jeter un mégot ou de brûler des végétaux en forêt et en garrigue et jusqu'à 200 mètres de ces espaces. C'est ce que rappelle la préfecture du Gard à l'annonce des fortes hausses de températures attendues dans le département d'ici le 15 août, car dans plus de 93% des cas, les départs de feux de forêt sont dus à l'activité humaine. Chacun est donc appelé à la plus grande prudence.

Onze hectares brûlés depuis la mi-juin dans le Gard

Depuis le début de l'été, le Gard a été relativement épargné. On dénombre 23 feux de forêt depuis le 16 juin et 11 hectares brûlés. À la même période l'an dernier, on dénombrait 33 feux de forêt pour 72 hectares, 29 feux pour 1.008 hectares en 2019. Les bons résultats de cet été s'expliquent notamment par des conditions météo plutôt favorables. Les pluies qui sont tombées ont donné un peu de répit aux pompiers. Mais avec les températures très élevées annoncées, la sécheresse de la végétation, déjà forte sur la partie sud-est du département (vallée du Rhône, Petite Camargue et Costières) risque de s'aggraver et de s'étendre.

Des patrouilles de contrôle de l'utilisation du feu seront présentes jusqu'à la fin de l'été sur les sites touristiques. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires.