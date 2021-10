Avis aux automobilistes du Nord Franche-Comté. Un appel national à bloquer les péages pour dénoncer le pass sanitaire est annoncé ce lundi. En prévision d'une action locale, les Préfectures du Doubs et du Territoire de Belfort interdisent les manifestations aux barrières et ses abords.

Appel au blocage des péages : interdiction de manifestation dans le Doubs et le Territoire de Belfort

Attention si vous circulez sur l'A36 ce lundi matin 4 octobre 2021. Une action nationale contre le pass sanitaire est annoncée ce lundi, baptisée "lundi noir" sur les réseaux sociaux, dans tout le pays. Les manifestants envisageraient de bloquer les barrières de péage et ses abords dès 6h ce lundi matin. Sans savoir encore si l'action sera réellement relayée dans le Nord Franche-Comté, les Préfectures du Doubs et du Territoire de Belfort ont quand même pris les devants en prenant dès ce dimanche "un arrêté portant interdiction de manifester sur les emprises des péages autoroutiers du département et leurs abords immédiats qui les desservent le lundi 4 octobre de 00h00 à 24h00." L'objectif est d'éviter une gêne à la circulation à ces heures de pointe.

Fontaine et Saint-Maurice-Colombier sous surveillance

La Préfecture du Territoire de Belfort explique que comme pour toutes les autres manifestations non signalées, il est difficile d'évaluer ce dimanche soir le nombre de manifestants attendus. L'appel national est visiblement "virulent", mais difficile de savoir si le mouvement sera suivi aux barrières de péage de Fontaine (Territoire de Belfort) et Saint-Maurice-Colombier (Doubs). Selon nos informations, un rassemblement est néanmoins prévu à 7h30 à Bessoncourt.

