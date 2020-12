Appel aux dons : la SNSM en passe par Le Bon Coin

C'est une opération mi-communication mi-récolte de dons : la SNSM vend des objets liés à son histoire, son quotidien sur la plate-forme Le Bon Coin : "Des objets ayant joué un impact et avec une histoire !", détaille Thierry Dimeet, président de la station de la société nationale de sauvetage en mer de Lorient. "On va trouver une paire de bottes, un compas... Dans les moments difficiles, ce qu’on voit en premier, c’est un casque, un gilet de sauvetage, une main tendue, le casque d'un plongeur. Ce sont des souvenirs auxquels on veut rendre hommage".

Au-delà de l'argent récolté, les Sauveteurs espèrent être mieux vus, car Le Bon Coin est un site très fréquenté. Alors qu'il n'y a pas eu de manifestations cet été et que le Nautic, le salon parisien de début décembre, qui donne beaucoup de visibilité, est annulé pour cause de crise sanitaire. 80% du budget de la SNSM provient des dons.

La station de Lorient a sauvé cette année une quarantaine de personnes. Et ces sauvetages ont un coût. Les sauveteurs sont bénévoles, mais il faut payer l'équipement. Rien que pour la station lorientaise, _"_si on fait un lissage, on a besoin de 25.000 à 30.000 euros par an. Par exemple, pour équiper notre bateau d’une caméra thermique, c’est 20.000 euros. Notre budget annuel va y passer. On a aussi des formations pour les personnes qui ne sont pas issues du milieu de la mer."

Sans compter les surcoûts dus à l'épidémie. Les sauveteurs doivent s'équiper d'un "kit covid. On doit le racheter à chaque intervention", rappelle Thierry Dimeet.