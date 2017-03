Appel aux dons pour rénover la cloche de Corgengoux

La cloche de l'église de Corgengoux près de Beaune a besoin de vous pour retrouver ses ailes ! Elle est fissurée sur toute la hauteur et il faut la réparer. Mais ça coûterait 16.500 € ... Une somme que la mairie n'a pas alors elle lance une souscription publique.

A vot' bon cœur messieurs dames. Le village de Corgengoux, près de Beaune, lance une souscription publique pour réparer la cloche de l'église fissurée depuis 2009. Ça coûterait 16.500€ de la descendre du clocher, l'envoyer en Haute-Saône dans l'entreprise spécialisée la plus proche de chez nous, la refondre et la réinstaller. Une somme importante pour le petit village de 400 habitants. Pas question de tout payer, mais pas question non plus pour Pierre Brouant, le maire, d'abandonner ce petit bout de patrimoine.

"Cette cloche a une histoire, elle a été fondue en 1839, raconte le maire du village. On y trouve des inscriptions, des angelots. Elle a sonné le début de la guerre, elle a sonné la paix, elle a célébré des milliers de mariage, elle a aussi annoncé des décès. A une époque, elle annonçait aussi les incendies et elle sonnait à l'approche d'un orage pour faire empêcher la grêle de tomber."

Un patrimoine communal à sauvegarder

Et ce trésor du patrimoine du village, Pierre Brouant refuse de le voir disparaître. Le conseil municipal a ainsi décidé récemment de lancer une souscription publique en partenariat avec la fondation du patrimoine et chacun est appelé à faire un petit geste. "Notre église fonctionne avec les douze clochers de la paroisse de Beaune donc il serait intéressant que tous les paroissiens mettent une petite somme." Cela compléterait les 840€ déjà versé dans la cagnotte, les 6.000 euros promis également par le Conseil départemental et l'argent qu'Alain Suguenot, sénateur maire de Beaune va donner sur sa réserve parlementaire.

