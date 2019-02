Appel des coquelicots : un rassemblement prévu à 18h30 ce vendredi à Tours

Plus de 500 000 Français ont déjà signé la pétition "Nous voulons des coquelicots"

Indre-et-Loire, France

Un rassemblement a lieu à 18h30 ce vendredi soir devant l'hôtel de ville de Tours, place Jean Jaurès. Mais il pourrait y en avoir d'autres, devant les mairies de Saint-Pierre-des-Corps ou encore d'Athée-sur-Cher. Il s'agit de relayer chaque premier vendredi du mois l'Appel des coquelicots, cet appel national lancé en septembre dernier pour réclamer l'interdiction des pesticides de synthèse. Plus de 500 000 français l'ont déjà signé.

Faire bouger les pouvoirs publics

Et depuis quelques semaines déjà, des tourangeaux s'organisent donc pour être les porte-voix de cet appel dans le département. Des tourangeaux, comme Benoit Maugars. Cet appel a été pour lui comme un déclic, sa façon de relocaliser la politique. "Localement on peut faire des choses, en achetant aux producteurs locaux, avec des gens qui montent des AMAP. Ca pose beaucoup de questions de changer de modèle agricole, c'est tout sauf simple, mais il faut qu'on soutienne les agriculteurs et que les pouvoirs publics aillent dans le sens de l'interdiction des pesticides de synthèse".

La Touraine, particulièrement concernée par les pesticides

Des pesticides qu'on utilise beaucoup en Touraine, chez les viticulteurs ou encore les arboriculteurs. C'est en tout cas ce qui ressort d'une carte de France publiée il y a quelques mois par Générations Futures. Le directeur de cette association François Veillerette parle de démarches complémentaires. "Pour pouvoir soutenir, étayer, nourrir le mouvement, il faut donner suffisamment d'informations aux gens. Le fait de publier des cartes détaillées donnant les tonnages et le nom des molécules utilisées dans chaque département français, ça permet de mobiliser l'ensemble des personnes intéressées par ce mouvement.

L'objectif de cet appel, c'est de réunir 5 millions de signatures d'ici octobre 2020. C'est loin d'être utopiste pour Benoit Maugars. Les plus de 2 millions de signataires de la pétition de l'Affaire du siècle réclamant une action en justice contre l'Etat pour inaction climatique lui donnent beaucoup d'espoir.

Le rassemblement aura donc lieu de 18h30 à 19h30 ce vendredi soir, place Jean Jaurès à Tours. Les organisateurs envisagent d'autres actions pour recueillir davantage de signatures à leur pétition, ils comptent par exemple aller sur des marchés ou devant la gare. La pétition de l'appel des coquelicots est à retrouver sur le site nousvoulonsdescoquelicots.org.