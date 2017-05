Appelés pour trois obus sur un chantier, les démineurs de Caen repartent avec plus d'une tonne de munitions !

Ce vendredi matin, les démineurs de Caen ont été appelés sur un chantier pour neutraliser trois obus. Finalement, la prise est beaucoup plus importante : un nid de 73 obus américains, soit 1,2 tonne de munitions. Ils vont être neutralisées sur un terrain militaire.

Ce vendredi matin, la préfecture du calvados alerte le centre des démineurs de Caen à la suite de la découverte de trois obus sur un chantier situé dans la Vallée des jardins, au nord de Caen. "Une demande tout à fait classique", explique Olivier, le chef du centre. Mais en fouillant avec leurs pelles, les démineurs font une découverte beaucoup plus importante : au total, 73 engins, ce qui représente 1,2 tonne de munitions. "Le travail du démineur, c'est d'abord d'identifier la munition pour connaître sa dangerosité. Ensuite, on sait si la munition est transportable. Dans ce cas, ce sont des munitions non-tirables dont on peut les transporter pour les neutraliser ultérieurement sur un terrain militaire", complète le chef du centre.

Sur une ancienne batterie américaine ?

"On pense que c'était le lieu d'une batterie américaine, ajoute Olivier. Vu ce qui s'est passé en Normandie lors de la Seconde guerre mondiale, on peut tomber à tout moment sur des munitions ou un dépôt de munitions rangées dans l'après-guerre pour éviter que la population ne les manipulent ou qu'elles gênent la Reconstruction".

Les démineurs de Caen reçoivent environ un millier de demandes par an.