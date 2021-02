"On apporte de la fraîcheur" : les quatre recrues de la Berri ont un rôle à jouer pour le maintien

Arrivés fin janvier, les quatre nouveaux joueurs de la Berrichonne Football ont déjà pu montrer leurs qualités sur le terrain. Ce jeudi 11 février, c'était un autre exercice : participer à leur présentation officielle devant la presse. Prince Ibara, Kalidou Sidibé, Marcin Bulka et Thibaut Vargas se sont prêtés à l'exercice pendant plus d'une demi-heure.

Une arrivée qui coïncide avec de meilleurs résultats

Depuis leur arrivée, la Berri a retrouvé le sourire. Après 11 matchs sans victoire, Châteauroux a facilement battu Chambly 4-0 avant de concéder un match nul 1-1 face à Niort. Coïncidence ou pas ? "On apporte de la fraîcheur et il faut garder cet état d'esprit positif", estime le défenseur Thibaut Vargas. "On est là en bonus, on a pour objectif de donner le maximum. Tout le groupe est concerné", ajoute-t-il. Vargas, arrivé en prêt de Montpellier, semble déjà à l'aise sur le terrain.

Prince Ibara a aussi déjà apporté à Châteauroux. Un but inscrit face à Niort. "Je veux marquer plus de buts, le plus possible. Il faut que j'apporte mes qualités, ma taille, mon physique, mon jeu de tête et ma vitesse", indique l'attaquant de 25 ans. C'est le plus âgé parmi les quatre recrues, mais pas forcément le plus expérimenté, le plus habitué au très haut niveau.

Des joueurs qui veulent montrer leurs qualités

Marcin Bulka a été troisième gardien du Paris-Saint Germain, il a joué également avec le groupe professionnel de Chelsea. "Je suis content d'être à Châteauroux pour relever ce challenge et montrer mes capacités. Je suis là pour aider l'équipe à rester en Ligue 2", insiste le Polonais. "Maintenant, je suis titulaire. Je suis responsable de l'équipe et si je fais des fautes. Ça ne me fait pas peur", précise Bulka.

Au milieu de terrain, Kalidou Sidibé a déjà pris ses marques. Prêté par le Toulouse Football Club, celui qui se sent à l'aise en sentinelle s'est bien intégré à Châteauroux. "On parle beaucoup, on communique entre nous. C'est le plus important à mon poste et c'est positif. Il faut continuer comme ça", explique Sidibé. Ça passera par une victoire samedi soir, à 19h, contre Le Havre pour la 25e journée de Ligue 2.