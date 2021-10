Haute-Savoie : à Cluses les élèves de primaire apprennent à flotter pour éviter les risques de noyade

Ce sont les classes bleues initiées par l'Education Nationale. Durant trois semaines, les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la circonscription de Cluses profitent de ce dispositif qui visent à leur faire acquérir de l'aisance dans l'eau et éviter les risques de noyade.

C'est un enjeu majeur pour l'Education Nationale, la prévention et la lutte contre les noyades.

Cet été 2021, entre le 1 er juin et le 31 août, rapporte une enquête de Santé Publique France , 250 personnes sont mortes noyées, un quart étaient des enfants de moins de 6 ans.

l'aisance aquatique

Pour prévenir ces risques de noyade, des classes bleues sont initiées dans les écoles primaires volontaires. Ce ne sont pas de traditionnels cours de natation pour apprendre nager mais un programme d'exercices "pour permettre aux enfants d'être à l'aise dans l'eau, d'apprivoiser l'élément et de comprendre comment leur corps réagit et doit s'adapter dans ce milieu où notre horizontalité doit devenir verticalité" explique Marc Bégotti, conseiller technique et sportif au sein de la fédération française de natation.

Depuis ce lundi et pendant trois semaines, 6 écoles de la vallée de l'Arve, soit 270 enfants, vont participer à ces classes bleues.

Ecoutez le reportage de Marie Ameline au centre nautique de Cluses.