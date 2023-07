Apprendre à nager grâce à un bassin éducatif à Joué-l’Abbé

Maillots de bain, bonnets et lunettes, on se croirait à la piscine. Et pourtant, ce bassin éducatif est installé sur le terrain de tennis de Joué-l’Abbé (Sarthe). L’objectif est d’apprendre à nager à tous les habitants du Maine Cœur de Sarthe qui le souhaitent. Bébés nageurs, enfants, adultes et même séniors, car il n’y a pas d’âge pour apprendre. Pour les aquaphobes, des cours sont aussi mis à disposition sur réservation.

En France, la moitié des enfants arrivant en classe de sixième ne savent pas nager. Pour éviter ça, l’État a aidé la commune à hauteur de 45.000 euros pour ce bassin chauffé de 1,40 m. C’est un succès puisque 250 personnes sont déjà inscrites. À la rentrée, ils espèrent en accueillir 800.

Savoir nager dès le plus jeune âge est important

En 2021, il y a eu 1.119 noyades accidentelles recensées entre le 1er juin et le 31 aout. 26% étaient des enfants de moins de 6 ans. Apprendre à nager dès le plus jeune âge est donc important. "Quand ils vont dans des milieux naturels ou à la piscine dans des campings, ça permet [aux enfants] de ne pas se noyer mais aussi sauver d’autres vies", explique Mathieu Vayeratta, maître-nageur.

Apprendre à nager à l’école, c’est presque impossible

"Les piscines du Mans sont très prisées et ne suffisent pas aux écoles pour avoir des créneaux suffisants pour permettre aux enfants à nager. Globalement, chaque enfant a huit heures par an, de la petite section à la grande section, pour apprendre à nager. S’il n’y a pas les parents derrière pour leur apprendre ou les moyens pour payer des cours de natation, ils ne sauront pas correctement nager", affirme Andréas Chryssopoulos-Boudet, adjoint du centre social La Maison des Projets.

Le centre social souhaite que chacun, peu importe son revenu, puisse avoir accès à des cours de natation. "Les familles qui ont des piscines vont plus familiariser les enfants à être dans l’eau. Et puis, si on ne sait pas nous-même nager, il est difficile de l’apprendre à nos enfants, c’est discriminant", souligne Andréas Chryssopoulos-Boudet.

Un geste écologique est également fait puisque l'eau du bassin sera récupérée pour les besoins des pompiers.