Apprendre à utiliser une tablette numérique à plus de 65 ans pour garder un lien social

Se connecter est devenu une habitude pour des apéros en ligne, des réunions de travail mais aussi pour acheter sur internet, effectuer des démarches administratives car les bureaux sont fermés. Mais tout le monde n'est pas sur internet.

A Monteux, le centre Communal d'Action Sociale propose des cours d'éducation numérique aux personnes de plus de 65 ans.

Deux jeunes en service civique se rendent aux domiciles des personnes âgées pour rompre l'isolement numérique et leur permettre de consulter des documents en ligne (remboursements maladie, impôts, retraite) et de voir leurs enfants via les réseaux sociaux.

Code wifi sur la table de la cuisine

A 72 ans, Daniel a un peu connu l'informatique à l'usine mais c'était pour commander des machines. Ce retraité de Monteux a ouvert son petit ordinateur sur la table de sa cuisine et il pose beaucoup de question aux jeunes en service civique : "si j'achète une tablette, qu'est-ce qu'il faut mettre comme code ?" Johan lui indique qu'il "faudra mettre le code wifi... Mais est-ce que vous avez le wifi ?" s'interroge le jeune en service civique. "oui j'ai le wifi" répond le retraité "et pour la vidéo, si je veux voir quelqu'un, comment on fait avec la tablette?".

Réseaux sociaux à 72 ans et questions compliquées.

Pendant que Joan installe Whats'App, Daniel confie qu'il a besoin de cette formation : "c'est surtout pour voir mes enfants comme à la télé. Sur le téléphone, c'est tellement petit. On ne les voit plus depuis un an et demi. Je voudrais une tablette pour qu'on voit mieux sur un grand écran puis après regarder les impôts, les remboursement de maladie parce qu'on reçoit les papiers six mois après". Daniel veut aussi se connecter à YouTube pour suivre les conseils municipaux en ligne de Monteux.

Partager des connaissances

A 23 ans, Joan Travail, service civique auprès du centre communal d'action sociale de Monteux explique que sa mission, "c'est du social. Tout est dématérialisé désormais; les démarches se font sur tablette ou ordinateur. C'est gratifiant d'apprendre à des personnes âgées à se servir du numérique. On peut apprendre à tout âge". Mais parfois "les questions de certains vieux messieurs sont compliquées. Ce n'est pas parce qu'on est jeunes qu'on connait tout sur un ordinateur" ajoute Hugo Guerin, l'autre service civique numérique de Monteux. "Mais c'est plaisant de partager nos connaissances. On se sent utiles".

Daniel apprend à 72 ans comment utiliser une tablette numérique

Renseignements auprès du CCAS de Monteux par téléphone : 04 90 66 97 03