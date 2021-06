"Apprendre aux maires à gérer les incivilités": les élus picards formés pour se protéger contre les agressions

En Picardie, la gendarmerie lance ce mardi une formation pour apprendre aux maires à se défendre et se protéger, face à des agressions de plus en plus fréquentes. Invité ce mardi, le Commandant Rossignol détaille la façon dont va se dérouler cette formation, basée sur l'estimation du danger.

Des insultes et parfois même des coups : de plus en plus de maires sont victimes d'agressions verbales ou physiques de la part d'administrés en colère. Le dernier cas médiatisé s'est déroulé dans une commune près de Dijon (Côte-d'Or), à la fin du mois de mai. En Picardie, la gendarmerie lance à partir de ce mardi 8 juin une formation pour apprendre aux élus à se protéger et se défendre. Les deux premières se déroulent à Domart-en-Ponthieu et à Aubigny. Invité de France Bleu Picardie ce mardi, le Commandant Julien Rossignol, chef d'escadron de la compagnie de gendarmerie d'Amiens, explique en quoi consiste cette formation.

France Bleu Picardie : En Picardie, dans la Somme, est ce qu'il y a eu des agressions de maires ?

Commandant Julien Rossignol : Oui, malheureusement. Il y a déjà eu des agressions, beaucoup d'agressions verbales, quelques agressions physiques. Je ne peux pas vous donner les statistiques à jour. Mais d'un point de vue national, en 2020, on a recensé 1276 actions de toute nature contre les maires sur le territoire métropolitain.

France Bleu Picardie : Pourquoi est-t-il nécessaire de proposer une telle formation aujourd'hui ?

Commandant Julien Rossignol : Aujourd'hui, on se rend compte que la société est de plus en plus à cran. Les maires sont les premiers représentants de l'Etat au contact de cette société de plus en plus énervée et deviennent aussi la cible quand les gens veulent s'en prendre à l'Etat. On s'est rendu compte également, avec les dernières élections municipales, que beaucoup d'élus rentraient dans leur premier mandat sans avoir forcément trop d'expérience sur la gestion des conflits, la gestion des relations humaines en général. Et donc, il est apparu nécessaire d'aider les élus pour gérer les conflits et les incivilités.

France Bleu Picardie : Comment ça va se dérouler cette formation ? Qu'est ce qu'on y apprend concrètement ?

Commandant Julien Rossignol : C'est une formation qui dure une demi-journée. Dans un premier temps, il y a une partie théorique avec une présentation de différents outils pour gérer des conflits, par la discussion notamment. Il y a une méthode d'analyse réflexe qui va être dévoilée, avec des mises en situation pratiques, où les maires et les élus apprenants vont être mis dans les situations et on va évaluer leurs réactions et leur donner les outils pour si jamais cela devait arriver en situation réelle.

France Bleu Picardie : L'idée, c'est d'apprendre à se défendre physiquement ou à simplement résister verbalement ?

Commandant Julien Rossignol : Alors non, on n'est pas du tout dans l'enseignement des techniques de défense physique. Bien au contraire. Notre message aux maires, c'est tout de suite de se retirer et d'appeler la gendarmerie en cas de situation dangereuse pour leur intégrité physique. Cette méthode d'analyse réflexe, elle consiste à se poser la question avant d'aller sur une situation. Est-ce que c'est de mon niveau ? Est-ce que je peux y aller seul ? Est-ce que je dois d'abord appeler la gendarmerie ? Il y a un système de plusieurs questions avec un code couleur sur les réponses : vert, orange, rouge. On va aider le maire à prendre la bonne décision avant d'aller sur la situation.

France Bleu Picardie : C'est le protocole "MAIRES", une acronyme. En quoi cela consiste ?

Commandant Julien Rossignol : Le M, c'est pour les "motifs". Pourquoi est-ce qu'on appelle le maire, est-ce qu'il y a un fond de violence dans le sujet de l'appel ? Ensuite le A pour "acteurs" : qui sont les acteurs de cette situation. Est-ce qu'il y a un seul individu, plusieurs, sont-ils connus ? Ensuite, I pour "l'instant" de la situation : est-ce que ça va bientôt se passer, est-ce qu'on est sous le signe de l'urgence ? Est ce que ça se passe en journée, la nuit ? Ensuite, le R pour les "risques" liés à cette situation : est-ce que les individus sont potentiellement armés, alcoolisés ou détenteurs d'animaux dangereux comme un chien, par exemple ? Et enfin, l'environnement de cette situation : est-ce que le lieu est isolé, à l'abri des caméras ou bien fréquenté ? Et ensuite, on en vient au "S" du protocole MAIRES : la "solution". Dans mes réponses, j'ai que du vert donc est-ce que je peux y aller en sécurité ? Est-ce que j'ai un peu d'orange et j'y vais accompagné, je préviens la gendarmerie avant ? Si j'ai une réponse rouge, je n'y vais pas et je préviens la gendarmerie.

France Bleu Picardie : Douze maires vont assister à chaque demi-journée de formation. Est-ce que c'est obligatoire ?

Commandant Julien Rossignol : Non, ce n'est pas obligatoire. Cette formation est issue d'un partenariat entre la Direction générale de la gendarmerie et l'Association des maires de France. Ils travaillent ensemble depuis l'année dernière. C'est la gendarmerie qui propose ses services, cette formation aux élus, aux élus de toutes les villes, de toute la métropole. Il n'y a aucune obligation de participation.

France Bleu Picardie : En tout ce sont 700 élus picards qui sont concernés par cette première phase de formation ?

Commandant Julien Rossignol : Dans la première phase, on parle vraiment bien de ce qui était avant la région Picardie, on va faire des formations à raison d'une journée par semaine. Surtout pour tous ces départements, au moins jusqu'en mars 2022, pour toucher les premiers élus qui nous ont répondu favorablement. Et il n'est pas exclu qu'il y ait une deuxième phase après pour venir former ceux qui étaient hésitants, qui n'ont pas répondu à un premier appel.

France Bleu Picardie : Ce possible renouvellement va se décider quand ?

Commandant Julien Rossignol : Ça se décidera au fil de l'eau, en fonction de la régularité et de la ponctualité des présences à l'occasion des formations. Ce sera aussi en fonction du commandement de la région de gendarmerie aussi, qui met à disposition ses négociateurs pour faire ces formations.