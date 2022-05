Apprentis cuisiniers à Saint-Nazaire : "écailler le poisson ou mixer les légumes, ça fait de la musique"

Entremet Sonore. Un projet porté par le théâtre de Saint-Nazaire avec 2 musiciens de la programmation et les apprentis cuisiniers et serveurs en salle. Les 2 musiciens vont jouer live ce mercredi à la Maison de l'Apprentissage sur une bande-son réalisée par ces jeunes dans les cuisines.

Un déjeuner et un dîner ce mercredi à la Maison de l'Apprentissage à Saint-Nazaire pas comme les autres : après avoir enregistré une multitude de sons dans les cuisines, les avoir retraités par informatique, les apprentis cuisiniers, un peu DJ aussi pour l'occasion, vont servir des repas sonores : 2 musiciens de la programmation du théâtre de Saint-Nazaire joueront en live sur la base de leur bande-son en rapport avec les plats qui seront servis. Un projet porté par le théâtre scène nationale de Saint-Nazaire.

Prêt à enregistrer au moment d'écailler le poisson. Les jeunes travaillent sur ce projet depuis le mois de novembre © Radio France - Théâtre Saint-Nazaire

Ce n'est plus du bruit, c'est devenu de la musique, c'est magique" - Delphine 22 ans BEP cuisine

"L'eau qui coule, la bouteille qu'on débouche, le poisson qu'on écaille, le four qu'on allume, tout ça, c'est du bruit. On a tout enregistré et franchement au début, je me disais que c'était un peu fou. Mais quand on a tout retravaillé sur ordinateur, ce n'était plus du bruit, c'était de la musique. C'est magique" raconte Delphine, 22 ans, en dernière année de BEP cuisine. "Ca nous sort de notre zone de confort, on n'a pas l'habitude de travailler avec des musiciens, c'est vraiment chouette" complète Matthieu, 21 ans. Il a donc fallu capter d'abord les sons des cuisines et du service en salle, puis trier, classer, retraiter le tout sur ordinateur. Des jeunes accompagnés dans toutes ces étapes par deux musiciens présents dans la programmation du théâtre, François Robin et Erwan Martinerie.

La bouteille qu'on débouche s'entendra plus tard dans la bande-son retravaillée - Théâtre Saint-Nazaire

les deux musiciens vont jouer en live sur la bande-son des jeunes apprentis

"Ils nous ont bluffés, ils étaient plein d'imagination, jusqu'au ressort de la porte de la chambre froide par exemple! Ils nous ont fournit une matière très riche, on n'a pas pu tout utiliser d'ailleurs" explique Erwan Martinerie le contrebassiste. François Robin lui joue du violon, de la veuze (cornemuse rustique), du mizmar marocain (instrument à vent). Avec leurs instruments amplifiés, ils viennent poser leur musique sur la bande-son des jeunes apprentis. "Il y a un plat pour le déjeuner que les jeunes vont préparer autour du fumet de pintade et de châtaignes. J'ai donc créer une musique en rapport avec le fumet. Vaporeux, pas tranchant, plutôt doux" explique François Robin. Ils seront en live dans la cuisine pour l'entrée, dans la salle pour le plat de résistance et dans le jardin pour le dessert. Les ordinateurs font évidemment partie de la panoplie.

Les deux musiciens François Robin et Erwan Martinerie en pleine répétition avant la représentation à la Maison de l'Apprentissage © Radio France - Hélène Roussel

Le professeur d'histoire-géographie Romuald Goupil avec deux élèves en BEP cuisine qui ont participé au projet © Radio France - Hélène Roussel

Une ouverture sur le monde, mission d'un théâtre scène nationale

Pour le professeur d'histoire-géographie, Romuald Goupil, "c'était surtout une volonté de les sortir de leur quotidien, leur faire découvrir autre chose que du rap, l'ouverture sur le monde, c'est le plus important". Quant au Théâtre, à l'initiative de ce projet, Clémence Jannot raconte que ça fait partie des missions d'une scène nationale. "Marier un public qui a peu accès à la culture avec les artistes. Provoquer la rencontre, la réflexion. Ici, c'était de montrer à ces jeunes apprentis cuisiniers qu'eux aussi, ils peuvent faire de l'art".