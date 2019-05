Après l'agression au couteau, le personnel de la CAF du Finistère se rassemble

Quimper, France

Depuis le début de la semaine, les employés de la CAF du Finistère sont "secoués". L'agression au couteau à l'accueil de la CAF de Quimper est pour eux comme un révélateur des dysfonctionnements au sein de leur administration. Ils ont tenu à le dire ce vendredi 3 mai, en se rassemblant devant les CAF de Quimper et de Brest, à l'appel entre autres de la CGT.

La direction a proposé l'embauche de vigiles pendant un mois, mais un mois c'est insuffisant disent les syndicats. S'il n'y a rien de changé d'ici un moi, le personnel se réserve le droit d'exercer son droit de retrait.

Véronique, technicienne conseil, et élue au CSE :

"On peut comprendre qu'on arrive à saturation. L'agression physique montre le degré que ça a atteint. Personne ne devrait se retrouver avec un couteau en face de soi. C'est tous les jours que les collègues sont face à des incivilités, des violences verbales. Le problème c'est que pour y faire face, ils peuvent appuyer sur un bouton, qui sonne dans une pièce où parfois... il n'y a personne !"

Marie Le Bihan, élue CGT au CSE :

"On a ce sentiment d'insécurité, on est solidaire avec les collègues, mais on est aussi en colère. On vous a alerté, vous, direction sur la montée des incivilités, et on n'était pas pris au sérieux. La société se précarise, donc on a plus d'allocataires, mais le nombre de fonctionnaires diminue ! On a aussi un retard dans le nombre de dossiers. On peut imaginer que les allocataires soient en attente des minimas sociaux, et ça fait monter l'agressivité."

Norbert Duigou, bientôt en retraite :

"Il est évident que l’agressivité qu'on connait depuis des mois n'est que le découlement de manque de moyens. On ne peut pas faire la même chose aujourd'hui qu'il y a 12 ans, où on avait 150 postes de plus. A côté de ça, on nous dit que l'informatique va régler tous les problèmes, avec la dématérialisation. La preuve que non : on s'est retrouvé avec pratiquement 8 000 dossiers en souffrance ! Et les allocataires qui viennent aujourd'hui, on les met devant des ordinateurs et écrans à la CAF ! Là, j'ai une collègue qui a été agressée, j'ai aidé à maîtriser la personne violente, mais c'est choquant, moi je ne suis pas bien depuis cette semaine. On ne peut pas tolérer ça sur un lieu de travail !