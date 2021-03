Après 10 ans de guerre, la Syrie reste en urgence humanitaire alerte l'ONG berruyère Medina

L'association Medina intervient au plus près des populations les plus précaires

C'était il y a 10 ans, presque jour pour jour en Syrie, le début d'une guerre civile terrible, toujours en cours , qui a déjà déchiré et continue de déchirer un pays en ruines. La contestation à Bachar al Assad à l'origine des années de guerre n'a pas pas fait tomber le dictateur, toujours au pouvoir, mais au cœur d'un pays en plein chaos.

Plus que jamais les associations humanitaires engagées dans ce conflit pour aider les populations sont mobilisées. L'association berruyère Medina spécialisée dans l'aide médicale d'urgence lors des conflits apporte son aide au peuple syrien depuis près de 6 ans notamment grâce à sa maternité implantée dans le gouvernorat d'Alep, la ville-martyre théâtre d'une bataille de 4 ans. Lieu symbole d'un pays qui compte "5 millions de personnes exilées, selon Franck Carrey le président de l'association Medina qui rapporte aussi - des déplacés internes qui, après des déplacements parfois multiples, survivent dans des conditions de plus en plus désastreuses."

Pour les aider, Medina a réussi à établir une clinique mobile se déplaçant au cœur des camps de réfugiés. "Mais les conditions de travail sont extrêmement difficiles, extrêmement rigoureuses, rappelle le docteur Franck Carrey et encore accentués par la pandémie de Covid 19 qui a atteint le pays.

Un conflit moins violent mais toujours actif

Mais le plus compliqué restent les obstacles dressés par les autorités syriennes et leurs alliés russes. Medina déplore ainsi un blocage des frontières qui affecte l'acheminement de "matériel et des équipements médicaux"

Malgré les difficultés et même la perte d'un membre du personnel et d'une patiente lors d'un bombardement l'association poursuit sa mission "_On fonctionne autour de trois accouchements par mois_. Mais il y a évidemment énormément d'autres choses. Tout ce qui est consultations de suivi au cours de la grossesse, le suivi pédiatrique des enfants, néonatologie, pédiatrie. En tout, on tourne autour d'une cinquantaine de milliers d’actes par an."

La lueur d'espoir c'est peut-être l'impression de voir le conflit enfin s'achever "Il y a de moins en moins de combats parce que la situation se stabilise, mais [...] pour autant, l'insécurité prévaut." Et le retour à la normale paraît bien improbable surtout dans des zones comme Alep ou les populations "ne sont pas reconnues par le régime".

Des dons pour poursuivre les actions

Pour poursuivre son action, Medina compte, bien sûr, sur ses donateurs. L'ONG a besoin d'argent "Il y a une activité importante de recherche de fonds pour le fonctionnement d'une maternité, d'un hôpital en général, du personnel qu'il faut payer les consommables médicaux et consommables non médicaux, le fuel pour les générateurs, etc." L'association recueille aussi des dons en nature notamment des aliments pour nourrissons, enfants en bas âge enfants.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de l'association Medina

Franck Carrey, président de l'association humanitaire berruyère Medina Copier

Créée en 1998, L’association Medina, basée à Bourges, est une association Loi 1901 de solidarité internationale. Elle revendique une action totalement indépendante de tout parti politique et confession religieuse et est reconnue d’intérêt général.

Son principal objectif est d’intervenir auprès des victimes civiles de conflits, au moyen de projets d’urgence, de post-urgence et de développement, tout particulièrement lorsque les régions concernées bénéficient peu des travaux des autres organisations non gouvernementales.