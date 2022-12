Après 150 ans d'activité, la mercerie de la vieille ville de Belfort ferme ses portes

C'est une institution belfortaine qui ferme ses portes. Ce vendredi 2 décembre marque le dernier jour de la mercerie de la vieille ville. Elle était tenue ces 56 dernières années par Francette. La commerçante bien connue dans le quartier prend sa retraite. Depuis l'annonce, ses clients habituels se sont passés le mot. Alors pendant ces derniers jours d'ouverture, ils étaient très nombreux à venir faire leurs emplettes et à passer souhaiter bon vent à celle avec qui ils ont partagé des moment de bonheur.

ⓘ Publicité

Derrière son comptoir, Francette n'arrête pas. Rubans, boutons...."ici, on trouve absolument tout et avec un conseil formidable. Je ne sais pas comment je vais faire à partir de la semaine prochaine", regrette Agnès. Certaines clientes viennent depuis plusieurs dizaines d'années dans cette boutique, comme Patricia : "Francette, elle à l'œil pour savoir ce qui va parfaitement convenir à ce que vous recherchez". Prendre le temps de conseiller au mieux ses clients dans la bonne humeur, c'est la recette de la passionnée.

Un magasin rempli de souvenirs

Les mariages, les baptêmes, les naissances...Francette est même entrée dans la vie de ses clients en les aidant à coudre des tenues pour toutes les occasions. Plus qu'une boutique, la mercerie était "un lieu de vie", estime en souriant la gérante. "Il y a quelques années, quand on achetait des boutons, le mari de Francette nous aidait même à fabriquer des boucles d'oreilles assorties, c'était génial", ce rappelle cette cliente. Des concours de créations, des après-midi à discuter de la pluie et du beau temps, des accidents cocasses...ici tout le monde a un souvenir.

La mercerie de la vieille ville de Belfort a 140 ans. © Radio France - Emma Steven

Des bons moments, tous en ont plein la tête. Alors difficile de se projeter après le dernier tour de clef. "Je vis dans l'appartement juste au-dessus depuis que j'ai quatre ans. Ma mère tenait déjà la mercerie. C'était ma vocation, ma passion. J'ai pleuré pendant de longues semaines", raconte, émue, la commerçante. Mais la future retraitée a déjà quelques projets : s'occuper de ses chiens, passer du temps avec son mari...et aller prendre le café tout en faisant de la couture avec ses anciennes clientes.

loading