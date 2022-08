Après 2 ans de fermeture, l'auberge d'Aiglun rouvre ses portes : "c'est la renaissance du village"

Ce n'est pas l'église qui est au milieu du village mais bien l'auberge. A Aiglun, en plein cœur du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur, on a longtemps prié pour que l'auberge rouvre après 2 ans de fermeture.

Ce petit village de 94 habitants s'est retrouvé sans aucun magasin depuis tout ce temps. Grâce à l'opération SOS Villages, un aubergiste et sa femme ont quitté le nord de la france pour venir s'installer dans les Alpes-Maritimes. L'inauguration officielle a eu lieu ce mardi 23 aout.

Le but est maintenant de faire revenir plusieurs services. Le bureau de Poste, ou le café par exemple ont disparu" : le maire du village

L'auberge de Calendal est le seul commerce du village. Le maire, Anthony Salomone, a trouvé les nouveaux gérants grâce à une annonce passée sur SOS Villages. "C'est un soulagement parce qu'une auberge, c'est le cœur économique d'un village. Nous avons perdu plusieurs services comme l'école, un bureau de poste ou un café. Avec cette auberge nous espérons que ce n'est que le début de la renaissance de la commune".

Les nouveaux gérants : "On a eu un coup de foudre"

Michel et sa femme Gwendoline viennent de Normandie. C'est à Aiglun qu'ils veulent désormais poser les valises : "C'est magnifique. Je me réveille à l'aube, je vois un ciel étoilé. La semaine dernière nous avons vu une famille de sanglier. C'est la nature, la vie qu'il nous faut. Nous nous voyons ici pour plusieurs années, et nous envisageons même d'ouvrir une boulangerie."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les tarifs sont fixés à 30 euros la nuit dans les dortoirs, 65 jusqu'à 75 euros les chambres avec petit déjeuner inclus, il y a au total une trentaine de couchage.