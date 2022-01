Après trois ans d'attente, Gagnières a son nouveau médecin de famille

Un nouveau médecin à Gagnières (Gard). Cela fait trois ans que les 1.200 habitants de cette commune en était privé ce qui obligeait la patientèle a chercher ailleurs comme par exemple à la maison médicale de Bessèges. Finalement, les élus ont trouvé une solution, le rachat d'un ancien presbytère transformé en cabinet médical, il ouvre ses portes le 1er février, et dans quelques mois une bibliothèque et une poste.

"Pas un généraliste, un médecin de famille."

Un cabinet médical flambant neuf, (50 m²) on finit le second oeuvre, à l’extérieur s'achève le parking et ses cinq places privatives. Investissement : 300.000 euros, à moitié subventionnés. Un travail de titan pour les entreprises toutes locales en deux mois à peine week-end compris.

Le nouveau médecin pourra entamer son sacerdoce et il était attendu notamment par Kiki une figure de Gagnières : "j'ai des problèmes de cœur, aux jambes, en temps que porte-drapeau de la commune (pour les cérémonies militaires (Ndlr), je peux vous dire que je suis rassuré".

"Une liste de pré-inscription, déjà fournie."

400 pré-inscriptions et une patientèle probable de 1.300 personnes. Venu des Hauts-de-France le docteur Benoit Debeire est impatient : "Un peu stressé après 20 ans d'expérience comme remplaçant, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de demande, j’espère pourvoir accueillir tout le monde".

Un cabinet de 50 m², un appartement et un parking privé de cinq places, mais aussi explique Laure, qui en sera bientôt chargé, "une bibliothèque et une poste sur une centaine de mètres carrés". Premiers patients le 1er février, nouvelle poste et bibliothèque début du second semestre.

"Un projet pour tout un territoire."

"Notre médecin travaillera en réseau (dossiers médicaux partagés) avec les autres médecins du territoire" explique le maire de Gagnières, Olivier Martin. Pas question que cette "victoire" (trouver un médecin pour une commune rurale) "ne profite qu'au seul village".

Le maire, par ailleurs président de la communauté de communes de Cèze-Cévennes, poursuit également pour sa commune (avec ce cabinet médical, poste-bibliothèque) une politique de revitalisation de Gagnières. "Mutualiser et offrir des services à la population au cœur du village".

Olivier Martin, président de la CC Cèze-Cévennes (en bas à droite) © Radio France - L Labastrou