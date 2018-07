Après 400 ans d'existence, le couvent des Ursulines à Monistrol-sur-Loire ferme ses portes

Par Marion Aquilina, France Bleu Saint-Étienne Loire

En 1949, on comptait 75 religieuses au couvent des Ursulines, à Monistrol-sur-Loire. Aujourd'hui, elles ne sont plus que trois et le bâtiment est bien trop vaste pour elles. Le couvent fermera en août puis deviendra un nouveau bâtiment de l'école Notre-Dame-du-Château.