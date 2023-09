Après 45 ans et des milliers de brushing, les coiffeuses Edith et Mercedes prennent leur retraite à Cadillac

Mercedes et Edith, 61 et 62 ans aujourd'hui, ont commencé à coiffer chez Tif Amie à Cadillac aux âges respectifs de 16 et 18 ans.

On y trouve des sèche-cheveux, des casques de mise en pli, une corbeille de bigoudis et pourtant Tif Amie n'a rien d'un salon de coiffure comme les autres. Installée depuis 1978 rue du Général de Gaulle à Cadillac, cette perle rare du monde capillaire girondin va fermer définitivement ses portes ce samedi faute de candidat à la reprise. Les patronnes Edith et Mercedes, 62 et 61 ans, prennent leur retraite après un demi-siècle et "des milliers de brushings, permanentes et couleurs !"

"Tif, c'est pour cheveux et Amie, c'est parce qu'on est copines", précise d'emblée Mercedes qui s'y connaît en jeux de mots. "Mercedes à Cadillac, on me l'a faite des centaines de fois, il y a un client qui nous appelle même avec Edith, Mercedes et BM !"

Chez Tif Amie, institution de la rue du Général de Gaulle à Cadillac, Edith et Mercedes reçoivent une vingtaine de clients par jour. © Radio France - Jules Brelaz

Avec tous les cheveux ramassés, "on a dû faire le tour du monde avec le balai !"

En 45 ans "de bons et loyaux services", Edith et Mercedes ont connu de nombreuses modes et des générations de clients. "On a coiffé la grand-mère, le grand-père, la fille, le fils, les petits-enfants et maintenant nous coiffons les arrières petits-enfants !" Outre les coupes mulet, Edith se remémore en souriant ce "monsieur qui voulait une coupe de moine". La coiffeuse s'était alors exécutée en rasant le sommet du crâne, "je lui ai fait comme le révérend ou le chaussée aux moines pendant que les filles rigolaient derrière !"

Ces dernières semaines, avec la fermeture du salon relayée par la presse locale dont le Républicain du Sud-Gironde , les clients les plus fidèles se succèdent dans la petite boutique pour déposer bouquets de fleurs et boîtes de chocolats. "C'est normal, explique Nicole, après tant d'années, c'est une page qui se tourne. On se connaît bien, elles savaient ce que je voulais, la raie de tel côté."

"Nos clients, c'est notre famille", déclare Mercedes. "Vous vous rendez compte, je suis arrivé ici à l'âge de 16 ans, et Edith, elle en avait 18 ans." A l'origine, les deux amies étaient salariées mais au départ à la retraite de leur ancienne patronne, le binôme a repris les rênes du salon. "Ça fait 30 ans, nous sommes toujours là et bientôt en grandes vacances !"

Les bigoudis d'Edith et Mercedes. "On s'en sert aussi pour faire jouer les enfants que l'on coiffe !" © Radio France - Jules Brelaz

"Dans les salons de coiffure actuels, on ne parle que de produits et de cheveux"

Heureuses de partir à la retraite, les deux coiffeuses regrettent toutefois la fermeture du salon. "De ma vie, je n'ai jamais connu une crise comme ça, confie Edith. Tous les petits commerces meurent. C'est quand même malheureux. Quand j'ai connu Cadillac, toutes les portes étaient un magasin. Aujourd'hui, il n'y a plus rien."

Sur 100.000 salons de coiffure implantés en France , l'Union nationale des entreprises de coiffure estimait, en août dernier, qu'un cinquième de ces entreprises serait en souffrance, une conséquence de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat des ménages. "C'est triste parce que les salons de coiffure c'est quand même du bien-être", affirme Mercedes.

"Il y avait parfois des clientes très abattues, elles nous racontaient leur vie et en les voyant repartir avec le sourire, on aurait dit qu'on avait fait un miracle moralement et physiquement. C'était merveilleux pour nous." Mercedes ne se reconnaît plus dans les salons de coiffure ultramodernes d'aujourd'hui. "On parle beaucoup de produits et de cheveux mais non, ce n'est pas un supermarché, je l'ai déjà dit à un représentant" en commerce.

Avec la fermeture imminente de Tif Amie, les habitués comme Nicole sont inquiets pour leur cheveux. "On va leur dire d'arrêter de pousser et on se fera un chignon !"