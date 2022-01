Après cinq ans dans la rue, Georges, 86 ans, dort enfin dans un lit à Maraussan

Georges dans le restaurant de Sandra (g) et Laurence (d) à Maraussan (Au Bonheur des Papilles)

Il aura fallu d'âpres négociations, mais Georges, 86 ans, a finalement accepté de dormir dans un lit à Maraussan, près de Béziers. Voilà cinq ans que cet ancien plombier professionnel dormait dans sa voiture quel que soit le temps, en hiver ou en été, comme France Bleu Hérault le révélait il y a un mois.

Mais depuis le 12 janvier 2022, l'octogénaire natif de Cessenon-sur-Orb a accepté de laisser la banquette arrière de sa voiture pour dormir chez Robert. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Georges, rejeté par son fils et ruiné par sa seconde épouse, refusait d'être aidé malgré l'attention portée par de nombreux habitants et l'association biterroise Les Maraudes 34.

Robert, son hébergeur, nous l'avions rencontré deux jours avant Noël lorsque nous vous racontions le calvaire de Georges. Il lui avait spontanément proposé de s'installer chez lui. Ce dernier avait refusé. Ce Biterrois s'était installé depuis plusieurs semaines sur le parking de la supérette U-Express de Maraussan, à l'entrée de cette commune héraultaise de 4.500 habitants.

"Georges est têtu. Le faire changer d'avis a été long, mais nous y sommes arrivés tous ensemble"- Laurence, cogérante du restaurant "Au Bonheur des Papilles" à Maraussan Copier

Dans la rue depuis l'automne 2016

Georges, ancien chef d'entreprise, mangeait tous les midis chez Laurence et Sandra, les gérantes du restaurant "Au bonheur des Papilles'' de Maraussan. Ces Varoises, touchées par sa détresse, se sont prises d'affection pour le vieille homme. Chaque soir, elles revenaient d'ailleurs sur leur temps personnel pour lui préparer un plat chaud alors que leur établissement était fermé. L'une et l'autre ne voulaient pas que Georges passe la nuit dans le froid l'estomac vide.

"C'est génial qu'il ait accepté de dormir chez Robert. Nous sommes vraiment contentes pour lui. On n'y croyait plus !" - Laurence

Georges ne voulait l'aide de personne. "L'important c'est qu'il soit en forme, dit Sandra avec beaucoup de modestie. Il est revenu nous voir dans la semaine. Il a meilleure mine. Ça fait plaisir. Son visage est bien plus apaisé."

"Ca fait plaisir. Son visage est bien plus apaisé''. Sandra, cogérante du restaurant "Au Bonheur des Papilles" à Maraussan Copier

"Vu les gelées matinales de ces derniers jours, on avait peur pour lui. Les nuits sont fraîches. Nous sommes heureuses qu'il soit au chaud." - Sandra

La mairie de Maraussan et le CCAS ne sont pas restés insensibles à la situation précaire de Georges. Chaque semaine, du personnel communal est venu lui faire prendre une douche. Dans le village, tout le monde s'est démené pour lui trouver une issue favorable. Depuis des semaines, l'association d'entraide Les Maraudes de Béziers a tout tenté pour lui trouver une famille d'accueil.

"Au début, c'était compliqué pour lui d'être sous un toit. Il était désorienté. Maintenant quand il parle, il dit, je vais dans ma chambre. C'est un très bon signe."

''Il est en sécurité. Il est chaud. C'est une vraie vie qui recommence pour lui'' - Soazic Maréchaux la présidente de l'association biterroise les Maraudes 34 Copier

Depuis la médiatisation de son histoire, une solidarité s'est mise en place

"Des gens d'un peu partout en France nous ont appelées, raconte Laurence. À chaque fois, ils voulaient nous donner de l'argent pour Georges. On leur a expliqué qu'il n'en voulait pas, qu'il avait une petite retraite et qu'il arrivait à s'en sortir pour manger, mais qu'il préférait recevoir du courrier''.

"Grâce à votre reportage, Georges a pu retrouver un de ses anciens apprentis_. Laurent. Ils se sont mis à pleurer tous les deux quand ils se sont vus au restaurant et moi aussi d'ailleur_s" confie Laurence. Georges s'en est occupé alors qu'il n'avait que 15 ans. L'ancien apprenti ne vivait plus chez ses parents et Georges l'avait accepté chez lui comme un fils avant que ce dernier décide de voler de ses propres ailes à ses 21 ans.

Le 24 et le 31 décembre dernier, Georges ne s'est pas retrouvé seul. Sandra et Laurence lui avaient préparé un repas chez elles. "Nous lui avons fait un cadeau, mais il n'en a pas voulu. Il est toujours à la maison." Le retraité se dit très touché et gêné par autant de générosité : "Mais pourquoi tous ces gens m'offrent des choses ?" Deux jeunes filles sont même venues au restaurant pour lui offrir du chocolat. Combien de temps Georges restera t-il encore ainsi ?

Georges et Robert semblent plutôt bien s'entendre. Une complicité se serait installée entre les deux hommes. Le retraité semble apprécier ce confort qu'il avait oublié. "Il nous a dit que c'était très dur de dormir dans un lit, plaisante Sandra. Car il n'a plus l'habitude."

En avril prochain, Georges a accepté de se faire opérer de la hanche dont il souffre terriblement. Il semble reprendre confiance en lui. Voilà une nouvelle vie qui commence après des années de solitude et de galère. Bravo à tous ceux qui ne sont pas restés insensibles à cette détresse.