Après 5 générations, la famille Maret passe la main dans son magasin de chaussures de Meslay-du-Maine

Les habitants de Meslay-du-Maine ont tous grandit avec ce magasin dans le centre-ville. Celui paré ce samedi de ballons à l'entrée, pour célébrer la retraite bien méritée de Christine Maret-Forgin, 5ème et dernière génération de Maret à la tête de la boutique de chaussures. Ce samedi, elle rend le tablier après près de 40 ans de bons et loyaux service, pour donner la main à son associée Olivia Geslot. De nombreux habitués ont tenu à venir lui rendre un dernier hommage.

Beaucoup d'émotions

Parmi eux, Claude et Annick, armés d'un beau bouquet de fleurs en main. "Je pense qu'elles sont amplement méritées", explique Claude. "Elle ne travaillait pas jour et nuit mais tous les jours elle était là." Des compliments auxquels la gérante ne peut que prévenir : "tu vas me faire pleurer !" Et ça ne manque pas, quelques secondes plus tard, Christine Maret-Forgin à les larmes aux yeux. "Ça me touche parce que j'aurais aimé que papa soit encore là. Il aurait été très fier", confie-t-elle.

Son papa, celui qui lui a transmis l'héritage familial et surtout cette boutique si chère à ses yeux. "Je le revois dans son atelier à l'étage en train de travailler, même la nuit tombée." Une éducation qui a fonctionné puisqu'après deux ans hors de Meslay-du-Maine, la proposition de son papa a fonctionné : elle a repris la boutique et ne l'a plus quittée depuis 1984.

Une nouvelle dynastie familiale ?

Mais l'histoire n'est peut-être pas terminée. Olivia Geslot, associée depuis plus de 20 ans, reprend la main. Et la successeuse a presque des liens de sang avec Christine Maret-Forgin. "C'est comme ma fille, je suis heureuse parce qu'elle s'éclate dans son travail comme moi. Elle a les mêmes gênes." Des compliments qui font mouche puisqu'Olivia a elle aussi les larmes aux yeux quelques secondes plus tard. "Je me mets un peu la pression parce qu'il va falloir faire les choses bien", se motive-t-elle. Pas d'inquiétude, Christine Maret-Forgin compte repasser régulièrement dans son ancienne boutique. Et en plus, la sœur d'Olivia se lance elle aussi dans la vente de chaussures. Peut-être une nouvelle dynastie familiale qui se lance...