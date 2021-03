Après 50 ans sur les marchés creusois, le poissonnier Michel Mazuel prend sa retraite

La poissonnerie Mazuel change de nom et s'appellera désormais Rivière. Michel Mazuel vient de prendre sa retraite après cinquante ans à sillonner les marchés creusois. L'histoire de l'entreprise débute avec son père dans l'après-guerre.

Si vous fréquentez les marchés creusois, vous connaissez forcément son sourire. Michel Mazuel tire sa révérence après cinquante ans à sillonner les marchés de la Creuse, cinq fois par semaine. A 68 ans, le poissonnier d'Aubusson a pris sa retraite début mars. Son camion frigorifique va donc changer de nom pour porter celui de son successeur, Didier Rivière.

Les marchés c'est toute ma vie

"Je vais avoir une certaine nostalgie, parce que les marchés c'est toute ma vie. Les gens m'ont toujours connu, ils sont devenus des amis", confie Michel Mazuel. "Le boucher de la mer, je le connais depuis longtemps, c'est bien que ça perdure", se réjouit Nicole, Guérétoise habituée du marché.

Les poissonniers, une espèce en voie de disparition en Creuse

C'est donc le début d'un nouveau chapitre pour la poissonnerie creusoise, dont l'histoire familiale a débuté dans les années 1950. "Mon père était mareyeur aux Sables d'Olonne, et comme ma grand-mère était originaire d'Aubusson, mes parents ont monté l'affaire en 1951, et j'ai pris la succession en 1970", raconte Michel Mazuel.

Il développe l'entreprise qui comptera une douzaine d'employés. Il travaille seul depuis 1996 : "J'étais disposé à continuer mais j'ai la chance d'avoir trouvé un bon successeur, c'était important. Les poissonniers, c'est une espèce en voie de disparition !"

Son repreneur, Didier Rivière, a 55 ans et habite Limoges. Fils d'un ostréiculteur de Charente-maritime, il a élevé des huîtres pendant vingt ans avant de s'installer à Limoges comme poissonnier sur les marchés puis comme restaurateur. En reprenant l'entreprise creusoise, il se lève à 3h tous les matins avec le sourire : "Quand on fait quelque chose qui nous plait, on ne voit pas le temps passer."

Jusqu'à la fin du mois de mars, Michel Mazuel accompagne son successeur sur les marchés. Alors qu'il fêtera ses 69 ans le 10 avril, il compte profiter de sa retraite pour faire du tennis, de la danse, de la moto, du bricolage ou encore se remettre au vélo.