Pré-en-Pail, France

Un lieu d'échanges, d'éducation et de rencontres, en milieu rural, où ce type de service est rare, c'est plutôt bien vu. Ici, des enfants s'amusaient pendant que leurs parents échangeaient avec des personnes âgées, des commerçants du village, des gens de passage. Mais faute de soutien financier et de reconnaissance, selon l'association, tout ça c'est fini.

pendant la soirée de soutien à la ludothèque de Pré-en-Pail © Radio France

L'histoire commence en 2009 quand Payaso Loco signe une convention avec les collectivités locales pour développer une action socio-culturelle. Deux ans plus tard, la municipalité de Pré-en-Pail trouve un local. Et l'aventure commence. Cet équipement fait le bonheur de tous. L'association tient d'ailleurs à rappeler que le taux de fréquentation, ici, peut faire pâlir certaines ludothèques en ville. 7 ans donc pendant lesquels tout se passe bien.

Et puis l'an dernier, tout a dérapé. Fin des contrats aidés, partenariat remis en cause. Payaso Loco se mobilise, une partie de la population également, ça ne suffira pas. Mais l'association n'a pas dit son dernier mot et fait savoir qu'elle poursuivra, à travers d'autres projets, ses actions à destination des jeunes, de la culture et du développement durable.