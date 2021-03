Après 71 ans de règne, le Champagne va disparaître des podiums de Formule 1

C'est la fin d'une époque ! Il n'y aura plus de Champagne sur les podiums de Formule 1 ! Dès le prochain grand prix du Bahreïn dans trois semaines, il sera remplacé par un vin effervescent italien du doux nom, et non moins prédestiné, de Ferrari !

La bamboche au Champagne, c'est terminé ! Les vainqueurs des prochains grands prix de Formule 1 arroseront désormais le podium avec du vin pétillant. Le promoteur de la F1 a passé un accord ce mardi avec un viticulteur italien, son breuvage nommé, comme par hasard, Ferrari accompagnera les pilotes dès le prochain grand prix du Bahrëin, dans trois semaines.

Le Champagne sur les podiums : une idée "made in Reims"

C'est la fin d'une époque, entamée le 2 juillet 1950, lors du premier Grand Prix de France, disputé sur le circuit de Geux, près de Reims (Marne). Après une course enflammée, le victorieux Fangio a été le premier à boire, et non à projeter, du Champagne, sur une idée des deux producteurs Frédéric Chandon de Brailles et de Paul Chandon Moët. Depuis c'est la maison Mümm qui avait le marché.