Après avoir abîmé sa voiture sur un ralentisseur, un Varois envoie la facture au Conseil départemental.

Alors que de nombreux ralentisseurs sont décriés et jugés illégaux, un Varois veut que le Département prenne en charge les frais de réparation sur sa voiture : Son passage sur un ralentisseur de La Garde lui a coûté 2500 euros ! Ce dos-d'âne fait 26 cms de hauteur au lieu des 10 réglementaires.

La Garde

Pare-chocs, carter, parallélisme, système de freinage, tube d'échappement... Kévin Marchal, Hyérois de 21 ans et propriétaire d'une Mercedes, se souviendra longtemps de son passage sur le ralentisseur situé en face du cimetière de La Garde. Sa voiture de sport, avec 10 cm de garde au sol, n'a pas résisté au 26 cm de hauteur du dos d'âne : 2500 € de frais de garagiste. L'homme a décidé d'envoyer la facture au Conseil départemental, gestionnaire de cette voie.

Un choc et un gros bruit métallique

Le jeune Hyérois témoigne sur France Bleu Provence : "Vers 22 heures, j'emprunte la montée du Thouar en direction de l'Avenue 83. Je vois le panneau "30", je ralentis mais je ne vois absolument pas le dos-d'âne. Les marquages au sol sont effacés, il n'est pas éclairé. Il y a un gros choc avec un gros bruit métallique puisque tout le soubassement de ma voiture frotte sur le ralentisseur. J'ai eu de gros dégâts avec une facture de 2500€... le pare-chocs, le tube d'échappement a été arraché ainsi que le carter de boîte de vitesse. Ce dos-d'âne a été _mesuré par un huissier de justice à 26 cm au lieu des 10 réglementaires_. Ce n'est pas normal que les règles ne soient pas respectées".

La Mercedes a frotté sur le ralentisseur et les dégâts sont importants selon son propriétaire. © Radio France - Sophie Glotin

L'association varoise "Pour une Mobilité Sereine et Durable" se bat depuis des années contre les ralentisseurs qui ne respectent pas un décret de 1994 : les ralentisseurs doivent mesurer 10 cm maximum de hauteur, être implantés dans des agglomérations et sur des routes où passent 3000 voitures maximum par jour. Selon Thierry Modolo, président de l'association, 800 ralentisseurs seraient hors-norme dans la métropole TPM et 700 dans le département du Var. Des procédures judiciaires sont en cours.