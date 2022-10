Après avoir accueilli des migrants pendant trois ans, l'hôtel Ibis de Forbach rouvre au public ce lundi

L'hôtel Ibis Budget a été fermé pendant un an pour des travaux.

Tout a été refait à neuf. Après douze mois de travaux, la société Heintz Immobilier annonce la réouverture de l'hôtel Ibis Budget de Forbach, prévue ce lundi 24 octobre. Au total, un peu plus de 2 millions d'euros ont été investis dans la rénovation du bâtiment. Il était fermé depuis un an.

Entre 2017 et 2020, cet hôtel avait été réquisitionné par l'État pour y héberger des migrants. Entre 230 et 250 demandeurs d'asile avaient été accueillis dans le bâtiment géré par la mairie de Forbach et la Croix-Rouge, avec 78 petites chambres. Après rénovation, il n'en reste que 71, dans un nouvel hôtel qui emploie huit salariés.