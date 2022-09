Après avoir été fermée à cause de l'explosion du coût de l'énergie, la piscine Aquavabre rouvre à Brignoles

La piscine Aquavabre de Brignoles va reprendre vie. Après environ dix jours de fermeture, elle rouvre ses portes ce jeudi 15 septembre. La mairie l'a annoncé ce mardi sur sa page Facebook. L'établissement, géré par la société normande Vert Marine, a été fermé de manière surprise la semaine dernière à cause de l'explosion des prix de l'énergie.

Des "tarifs négociés" d'électricité

La mairie annonce que cette réouverture est possible grâce "à des négociations menées entre Vert Marine et l’Agglomération Provence Verte". Selon la municipalité, L'agglomération "a permis au délégataire de bénéficier de ses tarifs négociés d’électricité pour continuer l’exploitation en minimisant l’impact de la hausse de prix de l’énergie." La mairie précise que l'agglomération "a demandé à Vert Marine de dédommager les usagers d’Aquavabre pour la fermeture du site du 5 au 14 septembre" et "a contacté l’Éducation nationale afin d’organiser la reprise des séances de natation dans les écoles le plus tôt possible."

Toutefois, "pour des raisons techniques", le bassin extérieur restera fermé ce jeudi.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une fermeture surprise provoquée par "la crise énergétique"

C'est donc la délivrance pour les amateurs de natation après la décision très critiquée de Vert Marine de fermer une trentaine de ses établissements en France. Dans un communiqué, le gestionnaire de l'équipement, prévenait qu'il n'y avait pas d'autres choix que de fermer la piscine à cause "de la crise énergétique". "Les hausses du coût de l'énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd'hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement et pérenne socialement et ainsi de mener à bien nos missions de service public".

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix