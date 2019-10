Après avoir flambé, retour à la normale pour le prix de l'immobilier à Bordeaux

Bordeaux, France

La fièvre immobilière retombe à Bordeaux mais aussi Pessac et Mérignac selon le baromètre LPI-Seloger. Le prix des logements à Bordeaux ralentit et revient à la normale. Fin novembre dernier, sur un an, la hausse était encore à +10,2%. C'est aujourd'hui +,1% sur un an. Même tendance à Pessac où la hausse annuelle du prix au m2 se réduit à 3,7% aujourd'hui. C'était +20% encore l'an dernier.

Selon LPI-Seloger, le prix au m2 à Bordeaux reste très élevé, à en moyenne 4722 euros. Et le prix moyen d'un bien, atteint plus de 525 000 euros. C'est 3036 euros du m2 pour Pessac, 3141 à Mérignac, 3896 euros à Talence, 3731 euros à Bègles et 2593 euros à St Eulalie.