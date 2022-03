Après avoir fui la guerre, 62 enfants ukrainiens accueillis dans les écoles de Dordogne

62 enfants sont actuellement scolarisés dans les écoles, collèges et lycées du Périgord. Après la guerre, c'est l'occasion d'apprendre la langue, et de retrouver un peu de stabilité.

Sophia et Alyona, 11 ans, ont les sourcils froncés, la tête penchée sur leur feuille. Pour cet exercice, il faut colorier le drapeau de son pays. "Quelle couleur c'est, ça ?", demande leur professeure, Nathalie Fournier. "Jaune", répond Sophia, sans hésitation. La petite fille et sa soeur jumelle ont fait leur rentrée en 6ème au collège Bertran de Born à Périgueux il y a tout juste une semaine, et déjà, elles connaissent quelques mots de français.

"C'est le retour à une vie normale"

Comme 60 autres enfants ukrainiens arrivés dans le département depuis le début du conflit, les deux jumelles sont accueillies ici par les équipes de l'UPE2A, l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Cela signifie qu'elles suivent les cours classiques dans leur classe de 6ème, et qu'elles bénéficient, en plus, d'un accompagnement dédié aux élèves qui ne parlent pas bien le français. Sophia et Alyona sont arrivées en France au début du mois de mars, et elles ont très vite été accueillies dans cette classe d'UPE2A. "Elles sont je pense ravies d'être ici, parce que c'est le retour à une vie normale, indique Nathalie Fournier. Elles ont de très grandes facilités d'adaptation, elles savent déjà se présenter, dire quelques mots... Elles ont une grande autonomie." Tout est encore à apprendre, mais les deux soeurs peuvent compter sur Gleb, un petit garçon russe arrivé il y a quinze jours, pour leur traduire les consignes.

62 enfants scolarisés en Dordogne

Dans le détail, 45 enfants sont actuellement accueillis dans des écoles du département, 16 dans les collèges, et un au lycée, selon les dernières données de l'inspection académique. "Pour le moment, d'après ce qui nous a été remonté, tout se passe très bien. L'adaptation se fait très bien parce que leur niveau scolaire est très proche du nôtre", précise Alain Griffoul, l'inspecteur en charge de la scolarisation des Ukrainiens. Dans les prochaines semaines, on s'attend à une arrivée massive de nouveaux enfants. Pour assurer leur accueil, les professeurs pourront faire des heures supplémentaires, et l'inspection recense actuellement les enseignants qui pourraient assurer des cours de français.