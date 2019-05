Après avoir fui leurs pays en guerre, des étudiants reprennent leurs études à Grenoble

Grenoble, France

C'est une remise des diplômes un peu particulière qui a eu lieu ce jeudi 23 mai à l'université Grenoble-Alpes. 15 étudiants venus de Syrie, d'Angola, de Turquie, du Soudan et d'Irak ont validé leur formation, huit mois de cours intensifs en langue et culture française. C'est la quatrième promotion de ce Diplôme universitaire (DU) appelé "PASS".

Gastronomie, musique, histoire française

Tous les élèves qui ont suivi cette formation étaient étudiants dans leur pays qu'ils ont fui pour des raisons de sécurité. Pendant leurs 400 heures de cours, ils ont appris à parler français et à vivre chez nous. "Dans les cours de culture, on apprend la devise, les symboles de la France, les fondements de la laïcité, mais aussi, comme on est à Grenoble, les sports d'hiver, la gastronomie, les vacances et puis les habitudes de vie", explique Christelle Berger, directrice du cursus.

Bruno, 36 ans, étudiant en économie en Angola, ne savait dire que "bonjour" lorsqu'il est arrivé en France il y a deux ans avec ses deux jeunes filles. Ce demandeur d'asile a depuis fait de très grands progrès : "Aujourd'hui, je peux m'exprimer, je peux me faire comprendre, ça m'a beaucoup aidé".

Les 15 étudiants étrangers ont validé leur formation ce jeudi 23 mai. © Radio France - Muriel Jakobiak

Reprendre le cours de leur vie

Elle non plus ne connaissait rien à notre culture et elle ne parlait pas un mot de français. Shireen, réfugiée irakienne de 22 ans, issue de la minorité persécutée des yézidis, a du tout apprendre à son arrivée à Grenoble avec 10 membres de sa famille : "Je suis venue dans des conditions très difficiles, à cause de la guerre, j'étais dans un camp en Irak."

Je n'ai pas choisi la France, c'est la France qui m'a choisie" — Shireen, réfugiée irakienne

"J'ai toujours essayé de continuer mes études, mais j'ai cru à un moment que ce n'était pas possible car j'ai changé de vie", raconte, toujours très souriante, cette jeune aux cheveux longs bruns, "J'ai découvert qu'en France, on donnait l'opportunité à des étudiants étrangers de continuer leurs études. Maintenant, je peux dire que je parle français, c'est un rêve."

ÉCOUTEZ | Shireen, réfugiée irakienne de 22 ans, ne parlait pas un mot de français il y a un an et demi. Copier

Shireen, jeune irakienne de 22 ans, a fui l'Irak à l'automne 2017. © Radio France - Justine Dincher

Un premier pas pour des études en France

Shireen veut désormais poursuivre ses études en langues, anglais et arabe, à l'université de Grenoble. Les 15 diplômés étrangers vont désormais pouvoir reprendre le cours de leurs études en France. Ils espèrent désormais intégrer des formations en droit, informatique, communication, mathématiques, ou encore en sciences politiques. Depuis la création de ce DU, 74 étudiants étrangers ont été formés en français.