Après avoir fui la guerre en Syrie, la famille Mari Al Chami se sent "en sécurité" à Amiens

D'Alep à Amiens. La famille Mari Al Chami a pris la route de l'exil en 2013, dans les premières années de la guerre en Syrie qui a éclaté au printemps 2021, quand le régime de Bachar El Assad a réprimé dans le sang les manifestations pro démocratie. Le conflit a entraîné la mort d'au moins 388 652 morts et des milliers de disparus selon l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme.

Cinq millions de réfugiés

La Syrie a aussi perdu la moitié de sa population. Cinq millions de personnes ont fui le pays selon le Haut Commissariat aux Réfugiés. C'est donc le cas de la famille Mari Al Chami. Mahmoud, 48 ans est d'abord parti en 2013 en Algérie où il a trouvé du travail et a pu faire venir son épouse et leur fille alors âgée de cinq ans. Le couple a eu deux enfants, deux garçons, nés à Alger.

A pieds de l'Algérie au Maroc

Mais face à l'absence de perspective en Algérie, la famille décide de rejoindre l'Europe. "Nous sommes partis à pieds jusqu'au Maroc", se souvient Mahmoud Mari Al Chami qui décrit les heures de marches avec les enfants sur le dos jusqu'à l'enclave espagnole de Melilla. Arrivée à Malaga puis Barcelone, la famille veut gagner la France. A Paris, ils demandent l'asile qu'ils obtiennent ainsi que des aides pour trouver un logement. Ce sera la Picardie.

La famille, qui s'est depuis agrandie avec la naissance d'une petite fille en juin dernier vit paisiblement. "En France on se sent en sécurité, on a plus de libertés", estime l'aînée de la fratrie qui vient d'entrer au collège. Pour son père, qui a trouvé un travail dans un restaurant de Paris, la sécurité est aussi primordiale après avoir vécu l'horreur et l'angoisse de la guerre.