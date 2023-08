Après avoir mis à l'essai deux chiens inséparables dans une famille, la SPA Dax et région veut les récupérer

"Ce sont des animaux qui ont attendu tellement longtemps, c'est presque un miracle qu'ils aient trouvé un foyer", s'insurge l'avocate Me Gharbi-Terrin, spécialisée dans la défense des animaux, à propos de Mirko et Vagabond, deux chiens âgés de 8 et 12 ans qui ont passé presque toute leur vie à la SPA Dax et région. Depuis juin dernier, ils sont dans une famille d'Estibeaux, qui souhaite les adopter, mais l'association souhaite les récupérer à cause de conditions d'habitation qu'elle ne considère pas adaptées aux deux animaux. Me Gharbi-Terrin, défend l'adoptante : "Maintenant qu'ils ont trouvé une maison, avec tout ce qui leur a manqué, on ne voit pas comment on va les enlever d'une bulle d'amour qu'ils ont trouvé chez ma cliente".

À Estibeaux, Bénédicte réside avec ses enfants dans une maison où elle possède déjà une chienne nommée Pirouette. Déjà âgée, elle souhaitait trouver un compagnon de son âgé à son animal afin qu'elle ne s'ennuie pas. C'est la raison pour laquelle elle a voulu adopté un vieux chien. Son choix s'est porté sur Vagabond, un chien borgne de 12 ans. "On m'a dit qu'il était inséparable de Mirko, et qu'il fallait adopter les deux", explique-t-elle. Alors l'infirmière a décidé de les prendre. Mais avant cela, elle a réalisé des aménagements chez elle : installé une palissade pour qu'ils n'accèdent pas à la route, une chatière pour qu'ils puissent aller dehors en toutes circonstances. L'adoptante raconte avoir demandé à l'association "une semaine d'essai afin de vérifier que les animaux s'adaptent aux lieux, mais aussi s'entendent avec ma chienne".

Au moment de déposer les animaux mi-juin, la présidente de la SPA, Caroline Roumégoux se rend elle-même sur place, avec un accompagnant. Elle y laisse les chiens avec leurs carnets de santé. C'est là que les versions diffèrent. Les deux parties n'ont signé aucun papier stipulant d'un essai d'une semaine. Pour la SPA, l'essai devait durer "trois jours", explique Mme Roumégoux. Elle affirme également avoir tout de suite constaté que l'extérieur et l'intérieur de la maison n'étaient pas adaptés aux animaux, pointant notamment le manque d'espace, à l'extérieur, comme à l'intérieur. Cependant, la présidente a tout de même décidé de laisser les chiens dans la maison d'Estibeaux. Elle justifie : "Pour ne pas donner un refus brutal, et une reprise immédiate de nos chiens, nous avons décidé de faire preuve d'empathie et de compassion, et de laisser nos chiens pour qu'elle ait quelques jours de réflexion, dans l'espoir, que cette personne se rende compte par elle-même de l'impossibilité de faire vivre trois chiens dans les conditions environnementales et sanitaires de son logement". Une situation incompréhensible pour Bénédicte, qui s'occupe des animaux depuis désormais un mois et demi. "Je n'ai pas caché ma situation, je lui ai dit que je n'avais pas un hectare de terrain, mais qu'il y avait de la place. Je sors les chiens trois fois par jours, on fait de longues balades, et je lui ai redit quand elle est venue", affirme-t-elle.

La présidente de la SPA Dax reconnaît avoir commis une erreur en laissant les animaux a l'essai, mais dénonce un "vol" face à la volonté de l'adoptante de ne pas rendre les animaux. "Je me suis trompée, et je ne peux pas dignement, laisser deux gros animaux là-bas. Ils ne sont pas malheureux, mais ne sont pas heureux non plus. Elle ne les maltraite pas, mais ce n'est pas ce qu'imaginait pour eux ", conclut-elle. Ce à quoi l'avocate de l'adoptante, Me Gharbi-Terrin

Face aux refus de Bénédicte de rendre les animaux, Mme Roumégoux a déposé plainte, puisque les animaux sont toujours au nom de la SPA. L'adoptante a elle, engagé une procédure d'assignation devant le tribunal judiciaire de Dax. Une audience doit avoir lieu le 21 novembre prochain afin de trancher dans ce dossier.