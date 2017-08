Après Bayonne, Dax n'exclut pas de rendre sa feria payante

A Dax, si les fêtes seront bien gratuites cet été, la mairie n'exclut pas de les rendre payantes dans les années à venir afin de compenser les baisses de dotations de l'Etat et faire face à l'augmentation du coût sécuritaire de l’événement.

Des ferias payantes, cela va-t-il devenir la norme? Alors que Bayonne a clairement envisagé cette possibilité cette semaine avec la mise en place de péages aux entrées, la ville de Dax évoque à son tour le sujet. Aucune décision n'est prise pour les années à venir et aucune réflexion n'est encore lancée mais "tôt au tard on pourra se poser la question", déclare Francis Pédarriosse, adjoint à la maire de Dax, chargé des fêtes.

A un moment le financement de la feria de Dax va poser problème - Francis Pédarriosse

En cause, le coût des fêtes, de plus en plus élevé. "Les postes sécurité et hygiène augmentent régulièrement et à un moment le financement de la feria de Dax va poser problème" estime Francis Pédarriosse. Faire payer les festayres permettrait par ailleurs de compenser les baisses de dotations de l'Etat vers les collectivités locales.

Défi logistique

Mais mettre fin à la gratuité de la feria, cela implique des péages aux entrées. "Il va y avoir des coûts logistiques qui seront très lourds. Est-ce que ça s'équilibrera par rapport aux recettes? C'est ce qu'il faudra étudier de près" indique Francis Pédarriosse.

Dax, feria payante à partir de 2018? Une certitude, elle sera cette année gratuite. L'édition 2017 des fêtes, c'est du 11 au 15 août prochains.