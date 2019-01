Après Bourges, Tours épicentre de la 12ème manif des gilets jaunes samedi 2 Février ?

Tours pourrait être le lieu d'un rassemblement national de gilets jaunes, samedi 2 février, pour l'acte 12 du mouvement. En attendant, pour l'acte 11, une manif, deux nuits debout et une chaîne humaine sont annoncées ce week-end en Indre-et-Loire.

Tours, France

Tours, de par sa position centrale, pourrait devenir le lieu de rassemblement national des gilets jaunes, lors de l'acte 12, samedi 2 février. La décision devrait être officialisée ce week-end. Les gilets jaunes du Grand-Ouest, du Poitou, de la Mayenne, de la Sarthe, du Berry seraient invités à venir défiler dans la capitale tourangelle.

La ville de Bourges, on s'en souvient, avait été choisie le samedi 12 janvier par un collectif de Gilets jaunes pour être l'épicentre de la mobilisation de "l'acte 9". La Préfète du Cher avait notamment interdit toute manifestation dans le centre-ville et le maire avait fait démonter le mobilier urbain et fermer les bâtiments publics. Malgré ces mesures, 6 300 personnes avaient manifesté dans les rues de Bourges. Un groupe d'environ 600 personnes avait défié les forces de l'ordre une bonne partie de la journée, ce qui avait occasionné pas mal de dégradations sur le mobilier urbain. Il y avait eu 4 blessés dont un CRS.

Manif à Tours pour l'acte 11 et Nuit des Gilets Jaunes

En attendant, les gilets jaunes d'Indre-et-Loire manifesteront ce samedi à Tours pour l'acte 11. Le rassemblement est prévu à 14h Place Jean Jaurès, mais une heure avant, un dialogue entre GJ est prévu avec différentes prises de paroles. Samedi dernier, la manifestation avait rassemblé 1.500 personnes.

Dans la nuit de vendredi à samedi, mais également dans la nuit de samedi à dimanche, les gilets jaunes appellent aussi à Nuit des Gilets Jaunes. Celle de vendredi soir doit débuter à 21h. Il s'agit d'un appel national.

Par ailleurs, une chaîne humaine est organisée dimanche de 10h à 12h, là encore dans le cadre d'un mot d'ordre national. Plusieurs lieux de RDV sont prévus : Amboise, Villeperdue, Sainte-Maure-de-Touraine......