Après Cannes, "On va tout péter" à la Souterraine !

Après avoir été applaudi durant 10 minutes par le public de Cannes, les ex-ouvriers de GM&S se préparent de nouveau à une forte émotion.

Le 7 juin, le cinéma l'Eden projette "On va tout péter" le documentaire consacré à leur lutte. Cette fois-ci les ex-GM&S seront face à leurs familles et aux Creusois. Tous vont pouvoir découvrir en avant-première ce documentaire de Lech Lowalski et Odile Allard qui a fait sensation sur la Croisette.

Billets déjà disponibles.

Deux séances sont programmées à 18H et à 20H30, et il est conseillé de réserver, car les places vont sans doute partir très vite.

"Il y'a 368 places au total, explique Jean Marc Ducourtioux, ancien délégué CGT des GM&S, mais pour chaque séance nous en avons réservé la moitié pour nos familles. Il reste donc 92 places par séance, on peut déjà acheter son billet en passant par l'Office de tourisme de La Souterraine."

La billetterie est accessible au 05 55 89 23 07. Le mieux est encore de s'y rendre pour acheter ses places.

L'usine nommée aujourd'hui LSI a connu un passé mouvementé et souvent douloureux © Radio France - Olivier Estran

Pour les ex-GM&S ce film n'est pas un requiem, mais un témoignage sur leur lutte. Une lutte qui se poursuit avec un projet de loi visant à obliger les constructeurs automobiles français à passer commande en priorité avec les sous-traitants de l'Hexagone.