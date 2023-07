Après celui de l'Espiguette, l'ancien phare du Grau-du-Roi ouvre ses portes

Construit en 1827 et en activité jusqu'en 1869, l'ancien phare du Grau-du-Roi est le plus ancien phare de la région. C'était à l'origine le phare d'entrée du port d'Aigues-Mortes mais trop éloigné et trop bas, il a été remplacé par le phare de l'Espiguette toujours en activité. Habité jusque dans les années 70, l'ancien phare a été classé monument historique en 2012 et restauré en 2019. A partir de ce lundi 3 juillet, il sera possible de visiter le rez-de-chaussée qui accueille un espace découverte de 60m2 dédié à son histoire et au monde de la pêche. La montée en haut de l'ancien phare n'est pas ouverte au public.

Les infos ici : https://www.letsgrau.com/nos-incontournables/la-maison-du-phare.html

