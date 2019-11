Après Chateaufarine, des militants d'Extinction Rébellion et d'ANV Cop 21 s'attaquent aux Passages Pasteur

Les militants d'Extinction Rébellion et ANV COP 21 ont envahi les Passages Pasteur, ce samedi après- midi. Séance récréation pour les activistes. Un peu plus tôt, ils avaient paralysé le centre commercial de Chateaufarine.

Des militants du mouvement Extinction Rébellion et d'Action non violente Cop 21 et des gilets jaunes ont occupé les Passages Pasteur, ce samedi après-midi.

Besançon, France

Les militants d’ANV Cop 21 et Extinction Rebellion remettent le couvert, ce samedi après-midi. Après avoir bloqué toute la matinée les accès de centre commercial de Chateaufarine à Besançon pour dénoncer le Black Friday, 130 d'entre eux se sont accordés un après-midi de récréation dans les Passages Pasteur. Au programme : une partie de volley, de badminton ou encore quelques chenilles ! Ils ont été également rejoints par quelques gilets jaunes.

Des militants d'Extinction Rebellion et ANV COP 21 ont "joué dans les Passages Pasteur à Besançon © Radio France - Virginie Vandeville

« Et 1, et 2, et 3 degrés, c’est un crime contre l’humanité » pouvait-on entendre dans la verrière commerciale. Des cris, des jeux et des chants sous le regard parfois surpris des visiteurs. " Je trouve l'idée assez originale et en plus c'est pacifique", commente une bisontine de passage.

Des militants du mouvement Extinction Rébellion et d'Action Non Violente COP 21 ont organisé des jeux dans les Passages pasteurs à Besançon. © Radio France - Virginie Vandeville

Ils ont gâché ma journée

La scène n'a pas vraiment amusé une autre cliente venue de Maîche pour faire ses achats de Noel. " On nous pousse à acheter dans les petits commerces et plus sur internet et ce n'est pas possible ! Ils ont gâché ma journée", peste-t-elle.

Colère également des commerçants qui voient l'opération Black Friday comme une aubaine pour remplir leur fond de caisse. Une bonne partie d'entre eux ont baissé leur rideau.