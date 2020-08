Après Châteauroux, La Châtre impose le port du masque sur son marché dès ce samedi

Le masque sera désormais obligatoire sur le marché du samedi matin de la Ville de La Châtre fait savoir la mairie. "A compter du samedi 15 août 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire sur le marché de 8 h à 14 h. Cette obligation s’impose à toute personne pénétrant de plus de 11 ans sur ces zones. Le masque doit couvrir totalement le nez et la bouche et peut être un masque grand public, un masque en tissus, un masque chirurgical ou jetable", précise la municipalité dans un communiqué, ce vendredi.

Des poursuites en cas de non respect

Les personnes qui refusent de respecter cette disposition se verront refuser l’accès au marché. Tout non respect donnera lieu a une amende de 135 euros.