Après Cherbourg, Granville : Uber Eats à la conquête des villes moyennes

Granville, France

Après Cherbourg en avril, Ubert Eats part à la conquête de Granville -13000 habitants- à partir de ce jeudi 27 juin à 11h. Le groupe américain va livrer dans un premier temps les plats de sept restaurateurs chez les particuliers, via une application mobile.

Il espère conquérir rapidement d'autres restaurateurs et étendre sa zone de livraison à d'autres communes limitrophes. Pour commencer, en plus du centre ville, les livraisons concernent aussi Donville-les-bains, Yquelon et Longueville.

Cherche coursiers à vélo

Pour se développer, Uber Eats a besoin de plus de coursiers à vélo. Ils sont pour l'instant 12 à Granville, avec un statut d'entrepreneurs, rémunérés à la course ( autour de 6,10 euros brut les 2 kilomètres )

La prochaine réunion d'information pour ceux qui sont intéressés pour devenir coursier se déroulera le 3 juillet à 16h

7 restaurateurs partenaires pour l'instant

A Granville, vous pouvez commander chez Graines de Burger, La Mie Câline, Poké, Subway, ATK Food, Le P’tit Fourbi ou encore McDonald’s.

Les commandes possibles de 11 h et 14 h 30 et de 18h à 23h. Des horaires qui pourraient s’étendre