Après cinq mois de guerre, la solidarité pour les ukrainiens continue en Béarn

Cela fait désormais cinq mois que le quotidien des ukrainiens est rythmé par la guerre. Dans le Béarn, la solidarité continue. Ce samedi 23 juillet, l'association Vesna 64 a organisé une collecte à Idron près de Pau. Un convoi est parti avec notamment du matériel médical et des jouets pour les enfants orphelins.

Comment sont acheminés les colis jusqu'en Ukraine

Dans le hangar de la route de Tarbes à Idron, près de Pau, les bénévoles s'activent. Chaque carton, chaque sac de dons est entièrement vérifié, contrôlé et les objets triés. Ensuite des cartons sont préparés en fonction des demandes et des besoins. En Ukraine l'association Vesna64 dispose de contacts qui l'informent des besoins précis des hôpitaux, des familles d'accueil des orphelins ou encore du front.

En Ukraine, l'association Vesna 64 dispose de contacts qui l'informent des besoins précis sur le terrain. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les demandes sont précises, l'envoi aussi, il est extrêmement ciblé. "Cela nous coûte 650 euros pour faire le convoi jusqu'à Tchernivtsi et ensuite on envoie par la nova post pour distribuer précisément aux endroits et aux personnes avec lesquelles on est en contact" explique Luba Nakonechna, vice-présidente de l'association. Sur chaque carton est inscrit en trois langues anglais, français, ukrainien ce qu'il contient, à l'intérieur, l'association glisse l'un des dessins réalisés par les enfants venus se réfugier en France.

À l'intérieur de chaque colis, l'association glisse l'un des dessins réalisés par les enfants réfugiés en France. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Des besoins en médical, en hygiène et en nourriture

"J'ai apporté du savon, des lingettes pour bébé, de l'eau de toilette, des bandes, des pansements, des compresses stériles" Claudine, venue faire un don ce samedi. Elle donne depuis le début du conflit, mais constate qu'après cinq mois de guerre les besoins se sont affinés. Luba Nakonechna le confirme : "là, on a besoin de tout ce qui est pharmacie parce qu'il y a beaucoup de bombardements, donc beaucoup de blessés. C'est des choses qui stoppent le saignement, des antibiotiques, des désinfectants, des pansements, des fauteuils roulants, des béquilles".

L'association a également besoin de nourriture en conserve, de denrées non périssables ainsi que de produits d'hygiène. Pour Claudine, continuer à donner est essentiel, la question ne se pose pas pour la retraité : "il ne faut pas donner seulement des armes. Il faut aider les gens parce que le quotidien, c'est autre chose que se balancer des obus sur la tête".

Luba Nakonechna : "on a besoin de tout ce qui est pharmacie" Copier

Il sera également possible de faire des dons samedi prochain, le 30 juillet au 51 route de Tarbes, à partir de 15 heures. Le prochain convoi devrait partir à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre.