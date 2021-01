Après des cas Covid-19 dans une école à Marseille : "je viens travailler la boule au ventre"

Une trentaine d'écoles et une centaine de classes fermées en France suite à des cas Covid-19 selon Jean-Michel Blanquer. Pour le ministre de l'Education Nationale interrogé sur France Info, "pas question de fermer les écoles" pour freiner l'épidémie même si "les cas positifs risquent d'augmenter dans les prochains jours".

Déjà plusieurs cas positifs sont ou ont été recensés en région Paca. A Veynes, dans les Hautes-Alpes, le Var et désormais à Marseille.

Quatre cas positifs sont avérés à l'école Bonneveine-Zénatti dans le 8e arrondissement. Une source en mairie précise à France Bleu Provence, qu'il s'agit "de la directrice de maternelle, deux enseignants et une assistante de vie scolaire (AVS)".

L'école sera-t-elle ouverte jeudi ?

Les parents d'élèves et les personnels ont été informés des quatre cas positifs dimanche soir. Mais l'école est restée ouverte lundi et mardi malgré l'absence de nombreux enseignants remplacés au fil de l'eau selon plusieurs parents rencontrés par France Bleu Provence.

Les Marins-Pompiers ont testé les personnels mardi matin et les 9 classes de l'école primaire (maternelle et élémentaire) sont négatifs, selon nos informations. "Il restait du virus dans une classe lundi mais les derniers tests mardi matin se sont révélés négatifs", précise le service presse de la mairie de Marseille.

L'école reste ouverte jusqu'à nouvel ordre, mais cette décision divise. Ecoutez le reportage de Fred Chapuis.

Reportage devant l'école Bonneveine-Zenatti. Copier

Une nouvelle désinfection de l'école est prévue ce mercredi. La décision d'ouvrir l'école jeudi sera prise dans la journée.

"Je trouve dangereux de travailler dans une école avec des cas Covid-19" - Nancy, agent de nettoyage à Marseille

Nancy est agent de nettoyage dans l'école. La "tata", comme on dit à Marseille, s'inquiète pour sa santé. "Je commence à avoir peur", raconte-t-elle avec deux masques chirurgicaux sur le visage, "dans ma tête je ne suis pas tranquille. Comme j'ai des problèmes de santé, je me mets un peu à l'écart de tout le monde, un mètre de distance mais je trouve dangereux de travailler dans une école avec des cas Covid-19. Après on nous dit que les classes sont négatives mais qui nous dit que ça ne va pas recommencer. On n'est pas en sécurité".

Nancy agent de nettoyage à l'école Bonneveine-Zénatti "vient travailler la boule au ventre". Copier

Participez à la consultation #MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ?

Avec "Ma solution", France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !