Après des cas de covid, la Périgord Ladies cherche en urgence des bénévoles pour la course

La course cycliste féminine est prévue ce samedi 13 août en Dordogne. Les organisateurs recherchent d'urgence une petite dizaine de personnes pour sécuriser la course à l'arrivée à Boulazac. Plusieurs bénévoles seront absents car ils sont positifs au covid.

L'appel est lancé à 24 heures de la course par l'équipe du Tour du Limousin qui organise la Périgord Ladies, "on n'a pas eu le choix, les cas se sont déclarés entre jeudi et aujourd'hui" explique Dominique Boivineau à France Bleu Périgord. Trois bénévoles sont positifs au covid et les organisateurs ont besoin en urgence de personnes pour les remplacer. "Nous avons besoin de six ou sept personnes pour sécuriser le circuit à l'arrivée, à Boulazac". Il faut que les volontaires soient disponibles entre 15h et 17 heures ce samedi 13 août.

Si vous souhaitez vous manifester auprès des organisateurs, vous pouvez les contacter à l'adresse suivante : dominiqueboivineau@sfr.fr ou bien au 06.42.57.00.29