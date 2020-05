Covid-19 : après des masques chirurgicaux, des masques lavables offerts aux habitants de La Tour-du-Pin

A La Tour-du-Pin, les habitants (de plus de 10 ans) vont se faire offrir un masque en tissu, lavable et réutilisable. La distribution aura lieu en mairie, vendredi, samedi et dimanche, entre 8h à 19h.

Une distribution en respectant des règles strictes

Pour respecter les règles de distanciation sociale toujours en vigueur dans le cadre du déconfinement, une seule personne par foyer (munie d'un justificatif de domicile et du livret de famille) est autorisée à venir chercher les masques. En fonction de l'initiale de son nom de famille, il y a un jour dédié (de A à D, le vendredi; de E à M, le samedi; et de N à Z, le dimanche). Ce retrait se fera via l'installation de drive auto devant la mairie, le long de la rue de l’hôtel de ville ou encore via deux guichets piétons dans le parc de la mairie. Un repli en salle du conseil municipal en cas de mauvais temps est prévu.

Ces masques ont été fabriqués localement. Ce sont 3 communautés de communes, dont celle des Vals du Dauphiné, et le Département qui sont à l'origine de cette opération.

Cette distribution de masques lavables s'ajoute à celle de masques chirurgicaux en début de mois dans les boîtes aux lettres par la mairie. Par ailleurs, des masques FFP2 avaient été donnés aux personnes les plus fragiles.