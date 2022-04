Après deux ans d'absence, le grand retour des régates d'aviron à Château-Gontier-sur-Mayenne

C'est le retour des traditionnelles régates du club d'aviron de Château-Gontier-sur-Mayenne ce dimanche 24 avril. Les deux dernières éditions ont été annulées à cause de la crise sanitaire. Plusieurs centaines de rameurs y participent.

Après deux ans d'annulation à cause de la crise sanitaire, les courses d'aviron, organisées par le club nautique de Château-Gontier-sur-Mayenne, font leur grand retour ce dimanche 24 avril. Pour y assister, rendez-vous à partir de 9h jusqu'à 18h. Un spectacle gratuit.

Laurence de Villiers, présidente du club, attendait ce moment avec impatience et savoure : "c'était une grande frustration. On organise ces courses avec beaucoup de joie, d'entrain, ça repart". Pour cette année de reprise, près 300 rameurs de différents niveaux sont présents sur la Mayenne, "ça se passe en deux parties, le matin avec des courses en ligne, des chronos pour permettre un classement et l'après-midi les qualifiés participeront aux finales par catégories de bateaux".

L'esprit d'équipe est mis en valeur ici, "ce n'est pas un championnat de France, ça laisse la place à la convivialité. Nos régates intéressent les compétiteurs, les loisirs, les retraités". Une journée pour se rassembler et pour faire découvrir ce sport, particulièrement beau à regarder, "la sensation de glisse c'est magique".